Son dakika… İstanbul’da okullara kar tatili… Yarın (pazartesi) okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın kent genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

‘İstanbul’da okullar tatil mi?’ sorusunun cevabı biraz önce yanıt buldu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da yarın (pazartesi günü) okulların tatil edildiğini açıkladı.

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Bursa'da yarın okullar tatil

Bursa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin tatil edildiğini açıkladı. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Bursa Valiliği kar tatilini yazılı açıklama ile duyurdu. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiği için bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak 2017 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır.”

Zonguldak’ta okullar tatil edildi

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi.

Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir” denildi.

Öte yandan Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban’ın paylaşımında, “Zonguldak’a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın” ifadeleri yer aldı.

Çanakkale’de okullara kar tatili

Çanakkale’de iki gün boyunca etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçesindeki tüm okullar yarın için bir gün, Gelibolu’da ise iki gün tatil edildi. İl merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, iki gün boyunca etkili olan kar yağışının yanında hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı ilk ve orta dereceli okullarla ilgili tatil kararı aldıklarını söyledi. Buna göre Çanakkale kent merkezi ile birlikte Çan, Lapseki, Eceabat, Ezine, Biga, Ayvacık, Bayramiç ve Yenice İlçelerinde ilk ve orta dereceli okulların pazartesi günü, Gelibolu İlçesinde ise pazartesi ve salı günü tatil edildiği açıklandı. Ayrıca Valilik, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Gökçeada, Bozcaada ve Eceabat İlçelerinde ise okullarda eğitim öğretim devam edecek.

Yalova'da okullar tatil

Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullar 9 Ocak Pazartesi günü için 1 gün tatil edildi.

Yalova Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Müdür Turan yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü, bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür.”

Müdür Turan, 10 Ocak Salı günü için ise henüz bir karar alınmadığını söyledi.

Bandırma ve Manyas'ta da okullar yarın tatil

Balıkesir’in Bandırma ve Manyas ilçelerinde, 9 Ocak pazartesi günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Susurluk İlçesi'nde de taşımalı eğitim öğrencilerine tatil verildi.

Tokat'ta okullara kar tatili

Tokat’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, il genelinde okullar yarın için bir gün tatil edildi.

Kentte dün gece etkili olan sağanak yağış, bugün öğle saatlerinde kara dönüştü. Kent merkezinde yaklaşık 5 saat etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santim olduğu kentte vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Araçlarına zincir takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Şehirlerarası yollarda ise önlem alan trafik polisleri sürücüleri uyardı. Bu arada kentte olan etkili olan kar yağışı sonrası Valilik kadarıyla yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

Samsun’un 5 ilçesine kar tatili

Samsun’un 5 ilçesinde yoğun kar yağışı okullar yarın için 1 gün tatil edildi.

Samsun’da dün gece başlayan kar yağışı bu gün de etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda kar nedeniyle yarın Asarcık, Kavak, Havza, Vezirköprü ve Çarşamba ilçelerinde okulların tatil edildiği duyuruldu.

Kocaeli’de yarın okullar tatil

Kacaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın için bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yarın il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir” diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.

Trakya’da eğitim 1 günlük ‘kar’ tatili

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri yoğun kar yağışının ardından yarın eğitime 1 gün ara verilerek tatil edildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

Balkanlar üzerinden gelen yağışı havanın etkisine giren Trakya’da, 3 gündür süren kar yağışı dün gece itibariyle etkisini yitirdi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri, kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma ve sıfırın altına inen hava nedeniyle eğitime yarın 1 günlük ara verildiğini açıkladı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Valiliği açıklamalarında şöyle denildi:

“09/01/2017 Pazartesi günü merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel/resmi okullar ve kurumlar, kar/buzlanma nedeniyle 1 (Bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personel 09/01/2017 Pazartesi günü 1(Bir) gün idari izinli sayılacaktır.”

Nevşehir’de eğitime 1 günlük kar tatili

Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereğince; bu gece saatleri itibariyle il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı beklenildiğinden, havanın soğuması, buzlanma ve don tehlikesi sonucu ulaşımda oluşacak olumsuzluklar nedeni ile Nevşehir genelinde, eğitim ve öğretime Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacak.DHA