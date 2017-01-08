Son dakika… İstanbul’da okullara kar tatili… Yarın (pazartesi) okullar tatil edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın kent genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu

‘İstanbul’da okullar tatil mi?’ sorusunun cevabı biraz önce yanıt buldu. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da yarın (pazartesi günü) okulların tatil edildiğini açıkladı.

BURSA – Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Bursa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, il genelindeki tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 9 Ocak Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardır” denildi.Öte yandan meteoroloji yetkilileri, Bursa’da gece sıcaklığın -10 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

ZONGULDAK – Zonguldak’ta Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez bağlı belde ve köyler ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar yarın 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlilerdir” denildi. Zonguldak Valisi Ali Kaban da kar tatilini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Kaban'ın paylaşımında, “Zonguldak'a güzel bir kar yağıyor. Beklenen oldu sonunda. Yarın okullar tatil. Keyfini çıkarın” ifadeleri yer aldı.

DÜZCE – Düzce Akçakoca’yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü okullar tatil edildi. Akçakoca’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzıssıhha kararıyla okullar tatil edildi. Ayrıca, hamile, engelli memurlar idari izinli sayılacak.

BANDIRMA–Bandırma Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklenmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm anaokul, ilk ve ortaokullar ile liselerde yarın eğitim ve öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

YALOVA-Yalova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

KASTAMONU- Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı. Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.