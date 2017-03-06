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Son dakika… İstanbul’da PTT soygunu

Motosikletlerine polislerin kullandığı çakar takan silahlı soyguncular Büyükçekmece'deki PTT şubesinin kasasındaki yaklaşık 600 lirayı alıp kaçtı.
12:066 Mart 2017
Gündem
Son dakika… İstanbul’da PTT soygunu
Motosikletlerine polislerin kullandığı çakar takan silahlı soyguncular Büyükçekmece'deki PTT şubesinin kasasındaki yaklaşık 600 lirayı alıp kaçtı.

Büyükçekmece’de motosikletli 2 soyguncu PTT şubesini soyup kaçtı. Ellerinde silah, başlarında kask bulunan biri kadın 2 soyguncu saat 09.30 sıralarında çalışanları silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra kasadan bulanan  yaklaşık 600 TL’yi alıp yine motosikletle olay yerinden kaçtı.  Güvenlik birimleri, PTT’ye gelişi ve kaçışları sırasında çakarlı motosiklet kullanan soyguncuları yakalamak için bölgede çalışma yapıyor. Siyah kıyafet giyen soyguncuların birlikte bindiği motosikletin PTT şubesine gelişi bir güvenlik kamerasına yansıdı. Polis soygunculardan birinin kadın olduğunu görgü tanıklarının anlatımı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden tespit etti. (DHA)

 

Son güncelleme: 13:0806.03.2017
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