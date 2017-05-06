Son dakika… İstanbul’da şiddetli sağanak!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı. Özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezenler, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Taksim’de gezenlerden bazıları yağmurdan şemsiyelerini açarak korundu, bazıları ise çantalarını başlarının üzerine koyarak yürümeyi tercih etti. Yağış nedeniyle yollarda da kısa sürede su birikintileri oluştu.

METEOROLOJİ’DEN SEL UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, çok kuvvetli olması beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi;

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm), Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Diyarbakır'ın kuzeyi ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar beklendiğinden sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde il genelinde gece saatlerinde ise kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21