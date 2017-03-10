Son dakika… İşte helikopterin düşme anı

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan kazada helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan 2'si pilot 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza öncesi pilot ve kule konuşmaları da kayıtlara yansıdı. Ancak kayıtta pilotların kuleye yanıt vermediği dikkat çekti. İşte bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan düşme anı...

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan kazada helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan 2'si pilot 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza öncesi pilot ve kule konuşmaları da kayıtlara yansıdı. Ancak kayıtta pilotların kuleye yanıt vermediği dikkat çekti. İşte bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan düşme anı...

İstanbul Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Grubu’na ait içerisinde Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve 6 kişinin bulunduğu helikopter yoğun sis nedeniyle, tepesinde restoran bulunan 217 metre yüksekliğindeki Endem Televizyon Kulesi’ne çarparak E-5’e düştü. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

KULE’DEN AÇIKLAMA: PİLOTLARIN KONUŞMASINA RASTLANMADI

Büyükçekmece’de düşen 2’si pilot 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza öncesi pilot ve kule konuşmaları kayıtlara yansıdı. Kayıtlarda Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi görevlilerinin helikopter pilotuna “İyi günler, planınız mevcut. Gidiş yeri ve tahmini yol boyu yetkisi alabilir miyim?” sözleri kayıtlara geçti. Kayıtlarda pilotun konuşmalarına ise rastlanılmadı.