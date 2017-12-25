İzmir’de peş peşe 2 deprem! Ünlü profesör flaş detayı açıkladı

İzmir ve çevresinde saat 08:13 ile 08:30'da 2 deprem meydana geldi. İzmirlileri uykuda yakalayan deprem, vatandaşları korkuttu. Kandilli Rasathanesi, AFAD ve ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) son deprem verilerini paylaştı. İzmir depremi ile ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama geldi. Ercan açıklamasında önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Ege'de hissedilen merkez üssü İzmir Körfezi olarak açıklanan depremin bağımsız olup olmadığının araştırılacağını söyledi.

İzmir’de saat 8:13’de meydana gelen deprem 10 saniye civarında sürdü ve halkın korkmasına yol açtı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü 4.8 büyüklüğündeki depremin bugün saat 08.13’te yerin 16.98 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi de, (USGS) İzmir’de meydana gelen depremin 4.6 büyüklüğünde olduğunu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

PROF. DR. AHMET ERCAN: ARAŞTIRILACAK

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir'de, saat 08.13'te meydana gelen ve merkez üssü İzmir Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin, 4.8 büyüklüğünde bu sarsıntının bağımsız bir deprem mi yoksa Midili depreminin etkili olan Anadolu'ya uzanan kolu üzerinde mi olduğunu araştıracaklarını söyledi.

Prof. Dr. Ercan, “Deprem 08.13'te, yerin 16.8 kilometre derinliğinde oldu. Depremin olduğu tam nokta İzmir Körfezi'nin içi, uzun adanın hemen kuzeyinde Foça, Karaburun, Gediz Çatalağzı üçgeni içinde oldu. Deprem en güçlü olarak Foça ve mahallesi Bağarası, Menemen ve İzmir'in Karşıyaka, Alaybey, Bayraklı ve Urla ilçesi kesimlerinde güçlü olarak hissedildi. Deprem dalgaları yaklaşık süresi 17 saniye sürdü. İzmir'deki evlerde hissedilir düzeyde salınma gelişti. Bu depremin işleyişi üzerinde bilgimiz yok. 4.8 büyüklüğünde bu sarsıntının bağımsız bir deprem mi yoksa Midili depreminin etkili olan Anadolu'ya uzanan kolu üzerinde mi olduğunu araştıracağız. Deprem yıkıcı olmamıştır ancak Gediz Çatalağzı'nın olduğu yerde eski taş evlerde baca yıkılması gibi basit zararlar oluşturmuş olabilir” dedi.

İKİNCİ DEPREM

İzmir’de, saat 08.13’te meydana gelen ve merkez üssü İzmir Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 08.30’da da yine aynı yerde, 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İkinci deprem de kentte hafif şidette hissedildi.

AFAD, depremin merkez üssünün İzmir’in Foça ilçesine 8.33 kilometre, İzmir’e ise, 41.48 kilometre uzaklıkta, yerin 11.76 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Korkuya neden olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir çevresindeki birçok ilden hissedildi. Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın depremi hissetti..

AYDIN’I SALLADI

Ege Denizi İzmir Körfezinde 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem Aydın'da da hissedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre bugün sabah saat 08.13'te merkez üssü İzmir Körfezi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 11.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın ve çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybının olmadığı bildirildi