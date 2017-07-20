Son dakika… Jülide Sarıeroğlu’ndan ilk açıklama

Yeni açıklanan kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Jülide Sarıeroğlu, görevi Mehmet Müezzinoğlu'ndan devraldı. Devir-teslim töreninde konuşan Sarıeroğlu "Hem kadın hem sendikacı harekette kadınların daha fazla yer alması için çaba sarf ettik. Önümüzde 180 günlük bir eylem planı olacak. Herkesin desteğini bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Ak Saray’da Başbakan Binali Yıldırım’ı kabul etti. 2 saat süren görüşmede yeni kabine masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım, yeni hükümet kabinesini açıkladı. Kabineye 6 yeni bakan geldi, 5 bakanın da yeri değişti. Dün başlayan devir-teslim törenleri bugün de sürdü.

İlk olarak Başbakan Yardımcılığına getirilen Fikri Işık, görevi Numan Kurtulmuş’tan devraldı. Aynı dakikalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Jülide Sarıeroğlu da görevi Mehmet Müezzinoğlu’ndan devraldı. Devir-teslim töreninde konuşan Sarıeroğlu “Hem kadın hem sendikacı harekette kadınların daha fazla yer alması için çaba sarf ettik. Önümüzde 180 günlük bir eylem planı olacak. Herkesin desteğini bekliyorum” diye konuştu.

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Sarıeroğlu şunları söyledi; “Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Önümüzdeki dönemin hayırlarla sürmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kapsama alanı çok geniş, 80 milyon vatandaşımızın hem dününü hem bugününü ilgilendiren, insana dokunan bir bakanlığın sorumluluğunu aldığımın bilincinde olduğunu belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki zorlu dönemde de desteklerini esirgememesini rica ediyorum. Birçok çalışma arkadaşımızı da tanıyorum. 26 sene sonra tekrardan bir kadın bakanla bakanlığımız buluşmuş olacak. Bu anlamda da sorumluluğumun çok yüksek olduğunu biliyorum. Bizler siyasette kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları için çok büyük çabalar sarfettik. Rabbim mahçup etmesin. Makamlar mevkiler geçici, bunun bilincinde olan bir insanım” dedi.

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