Son Dakika… Kağıthane’de hareketli anlar! Evini ateşe verip, tüfeği kafasına dayadı!

Kağıthane Çağlayan’da psikolojik sorunlar yaşayan Cüneyt D., yaşadığı evi ateşe vererek boynuna pompalı tüfek dayadı. Tehlike dolu o anlar kameralara yansıdı.

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Tepe Sokak'ta saat 17:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Cüneyt D. annesi öldükten sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Aile fertleriyle arasında yaşanan problemler nedeniyle cinnet geçiren genç, pompalı tüfeği eline alarak boynuna dayadı. Ailesi evden kendini dışarı atarken, öfkeli genç evi ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler öfkeli genci güçlükle sakinleştirerek elindeki pompalı tüfeği aldı. Yaşanan tehlike dolu anlar mahallede paniğe yol açtı. Cinnet geçiren Cüneyt D. polis tarafından gözaltına alınırken, itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay esnasında sağlık ekipleri ise hazır bekledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA