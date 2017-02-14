Son dakika… Kılıçdaroğlu birazdan CHP’nin hayır kampanyasını açıklayacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında anayasa değişikliği referandumunda CHP'nin 'hayır' kampanyasının nasıl yürüyeceğini açıklayacak.

Referanduma sayılı günler kala siyasi liderlerin evet ya da hayır kampanyalarını yürütmek için nasıl bir yol izleyecekleri de şekillenmeye başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ‘hayır’ kampanyasının yol haritasını bugünkü grup toplantısında açıklayacak.

Planlanan kampanyada çoğunluk olarak çocuklara ve gelecek nesillere vurgu yapılması dikkat çekerken ‘Bugünümüz için değil, yarınımız için hayır demeliyiz’ denilecek.

Bu süreçte sık sık geleceğimize bırakacağımız en büyük mirasımızın Türkiye Cumhuriyeti olduğu vurgulanacak.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER YAPILACAK, EN FAZLA 4 MİTİNG OLACAK

Kampanya boyunca Kılıçdaroğlu’nun en fazla 4 miting yapması planlanıyor ve bunların da; kuzey,güney, doğu ve batı mitingleri şeklinde olması öngörülüyor.

Neden ‘hayır’ denilmesi gerektiği, daha çok ev ziyaretleriyle ve yüz yüze görüşmelerle vatandaşlara anlatılacak.