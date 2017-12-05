Son dakika: Kılıçdaroğlu’ndan flaş sözler: Yakında ‘Sarraf bizi kandırdı’ demeye başlarlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika önemli mesajlar geldi. ABD'de devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olduğu davaya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Lideri, Yakında 'Sarraf bizi kandırdı' demeye başlarlar. Bir ülkeyi yönetiyorsan, başbakansan, cumhurbaşkanıysan akıllı olacaksın, kandırılmayacaksın. Yönetmeye aklın yoksa o koltukta durmayacaksın!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’de devam ve Reza Zarrab’ın tanık olarak dinlendiği davaya ilişkin sosyal medya hesabından son dakika önemli açıklamalarda bulundu.

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Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

“MİT'in, Sarraf'ın bakanlarla olan kirli ilişkilerini ortaya koyduğu 2013 tarihli notu görmezden gelip, bu rüşvet çarkını dönmesine göz yuman Erdoğan, şimdi gelinen noktadan bir milli mesele çıkarmaya çalışıyor. Rüşvetin millisi olmaz, cezası olur!

FETÖ'ye devletin sırlarını elleriyle teslim edenler, Rıza Sarraf'a da devlet sırlarını parayla sattılar. Casus olduğu belli olan bir adamın, sırf para geliyor diye önüne yattılar. Bunların milleti düşündüğü yok, bunlar sadece ceplerini düşünüyor!

“Hayırsever iş adamı” dedikleri Rıza Sarraf'a itiraflarından sonra “casus” diyorlar. Yakında “Sarraf bizi kandırdı” demeye başlarlar. Bir ülkeyi yönetiyorsan, başbakansan, cumhurbaşkanıysan akıllı olacaksın, kandırılmayacaksın. Yönetmeye aklın yoksa o koltukta durmayacaksın!”