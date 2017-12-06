Leipzig Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? BJK Şampiyonlar Ligi maçında rekor peşinde!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son hafta maçlarında G Grubu'nda Leipzig ile karşılaşacak. Leipzig Beşiktaş mücadelesini saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu. Temsilcimiz bu maçtan puan alarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplar aşamasında en fazla puan alan Türk takımı olmak istiyor. Peki Leipzig Beşiktaş maçı hangi kanaldan yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Leipzig Beşiktaş maçını hangi kanalda ve saat kaçta olduğu belli oldu. Beşiktaş 6. hafta maçında Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. 2.lik şansı hala devam eden Leipzig ise Beşiktaş'ı yenerek Porto'nun puan kaybetmesini bekleyecek. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş’in özellikle şans bulamayan oyunculara 11’de şans vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Porto maçında 1-1 berabere kalarak gruptan lider olarak çıkan Beşiktaş, bu akşam Leipzig karşısında herhangi bir zorluk yaşamayacak. Peki Leipzig Beşiktaş maçı şifesiz mi? Leipzig Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler…

LEİPZİNG BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu hafta sonu oynanacak kritik Kayserispor maçını düşünerek Pepe, Babel, Quaresma, Atiba, Tolgay ve Gökhan'ı Leipzig kadrosuna almadı. 11 puanla zirvede yer alan siyah beyazlılar, Alman ekibiyle yaptığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Rakibini sahasında yenen Beşiktaş, grupta çıktığı 5 maçında da yenilgi yüzü görmedi .6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak olan mücadele Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yarın akşam RB Leipzig'e konuk olacak olan Beşiktaş, gruptan çıkmayı garantilese de karşılaşmaya bir formalite maçı olarak bakmıyor. Teknik direktör Şenol Güneş gruptan çıkmayı garantilemiş olmalarının oyuncuları rehavete sürüklemesini istemiyor. Galatasaray maçından sonra yapılan 2 idmanda futbolcularına uyarılarda bulunan tecrübeli hoca grup maçlarını başladığı gibi bitirmeyi hedefliyor.

KADRODA UFAK DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Teknik direktör Şenol Güneş Leipzig karşısında bir kaç oyuncusunu dinlendirmeyi düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde Şubat ayına kadar uzun bir ara olacağı için lig maçlarına daha fazla önem vermeyi planlayan Güneş, Leipzig karşısında bazı oyuncuları dinlendirecek. Sezon başından bu yana fazla süre alamayan Negredo, Lens, Medel gibi isimlere şans tanıyacak olan Şenol Güneş iki haftadır yükselişte olan bu oyuncularını da ödüllendirmiş olacak.

Kalede Fabri ile maça başlayacak olan Güneş defans dörtlüsünü her zaman olduğu gibi Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano'dan oluşturacak.Atiaba'yı da dinlendirmesi beklenen Güneş'in orta ikilide Oğuzhan ve Medel'i oynatması beklenirken hücumdaki oyuncuların Lens, Talisca, Babel ve Negredo olması en kuvvetli ihtimal.

BEŞİKTAŞ'IN KORKUSU

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşan ve maç günü statta çıkan olaylardan dolayı büyük bir ceza alan Beşiktaş, özellikle Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki maçlarda büyük risk yaşıyor. UEFA'dan Lyon ile birlikte 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Siyah Beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto ve Monaco deplasmanlarına da Türk seyirci götürmemişti. Bu kararını 2 sezon boyunca uygulamakta kararlı olan Beşiktaş yönetimi en riskli ülkelerden biri olarak gördüğü Almanya'ya da Türkiye'den taraftar götürmeyecek.Bu kararını geçtiğimiz günlerde resmi olarak UEFA'ya ve Leipzig kulübüne bildiren Siyah-Beyazlı yönetim protokolde yer olmama ihtimaline karşı sadece yönetici ve görevli bir kaç kulüp çalışanı için 20 adet bilet alarak geri kalan tüm bilet haklarından vazgeçti.

HAKEM VİCTOR KASSAİ

Beşiktaş, kapıdaki tehlike nedeniyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçlara taraftar götürmemiş ve rakiplerinden de Türklere bilet satılmamasını istemişti. Bugüne kadar işleyen bu sistem Leipzig maçıyla sona erecek. Alman kulübü Türk taraftarlara farklı tribünlerden bilet satışı yaptı.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Red Bull Arena'da 6 Aralık Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Viktor Kassai görev alacak.

Kassai'nin yardımcılıklarını György Rin ile Vencel Toth yapacak. Balazs Buzas'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Tamas Bognar ile Sandor Szabo ilave yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek.

BEŞİKTAŞ ALMANYA’DA

Şampiyonlar Ligi G grubunda yarın akşam Leipzig ile karşılaşacak olan Beşiktaş Almanya'ya gitti. Siyah beyazlı takımın kafilesinde Pepe, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan yer almadı. Şenol Güneş'in kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen temsilcimiz Beşiktaş, yarın akşam saat 22.45'te Leipzig ile oynayacağı son maç için Almanya'ya gitti.

LEİPZİG TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMALAR

RB Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl ve futbolculardan Kevin Kampl, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Beşiktaş ile oynayacakları son maç öncesinde basın toplantsı düzenledi.

Ralph Hasenhüttl 6 oyuncunun olmayışının Beşiktaş'ı etkilemeyeceğini, çünkü siyah-beyazlıların çok büyük bir takım olduğunu söylerken kazanmak için oynayacaklarının altını çizdi.

Hasenhüttl ve Kampl'ın açıklamaları şu şeklide:

”Yarın muhtemelen elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıkmaya çalışacağız. Dayot ve Sabitzer oynayamayacak. Diğer oyuncularımız ise hazır durumda. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki takımımızda Sabitzer'in yerine oynayacak futbolcular var, Kevin bu boşluğu doldurabilecek bir oyuncu. Sabitzer'in iyileşme süreci gelişim gösteriyor. Umarım ki hazır hale gelecek. Yerine oynayacak Kevin Kampl, hızlı ve çabuk. Oyun anlayışı da 10 numara oynamasına müsait. Yarınki maçta bütün oyun planımız Kevin'ın üzerine kurulacak.”