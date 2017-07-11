Son dakika: LYS sonuçları sonunda açıklandı! (ÖSYM SONUÇ SAYFASI)

LYS sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyen adaylar sonunda sonuçlara kavuştu. ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanan LYS sonuçları saahın ilk saatlerinden beri Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarını bekleyen öğrenciler tarafından araştırılıyordu. LYS sonuçlarınızı haberimizde yer alan ÖSYM sonuç sayfası bağlantısı üzerinden kontrol edebilirsiniz...

Açıklandı, açıklanıyor, saat kaçta derken ÖSYM tarafından LYS sonuçları açıklandı. Lisans eğitimi hayatlarına başlayacak olan öğrenciler için kader niteliğindeki LYS sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama sayfası üzerinden yayınlandı. Haberimizin devamında yer alan ÖSYM sonuç sayfası linki üzerinden giriş yaparak LYS sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. LYS sonuçlarınızı kontrol etmek için TC kimlik numaranız ve ÖSYM aday işlemleri sistemi şifreniz gerekmektedir. Eğer ÖSYM şifrenizi kaybettiyseniz, ÖSYM şifrenizi nasıl alacağınıza dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

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OKUL PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YGS sonuçları, LYS sonrasında İnternet’ten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM ŞİFRELERİNİ KAYBEDENLER NASIL TEKRAR EDİNECEK?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

ÖSYM Merkezde (Bilkent-Ankara) adaya internet erişim şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.

Adaylara önemle duyurulur.