Son dakika haberi! Marmara’da korkutan deprem!

Balıkesir Erdek açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde hissedilen depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan bilgilendirme geldi. Son dakika haberine göre; yerin 7.1 kilometre olarak derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve Bursa ile ilçelerinde hissedildi. İşte son depremler ile AFAD ve Kandilli'nin bilgilendirmeleri...

Balıkesir saat 23:12’de sallandı. AFAD’a göre depremin büyüklüğü 4.0 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’ne göre ise 4.3 olarak açıklandı. AFAD VE Kandilli sitesinden deprem bölgesine dair bilgi paylaşmaya başladı. Deprem, Balıkesir ve Bursa’nın birçok ilçesinden de hissedildi.

HARİTADA DEPREM BÖLGESİ:



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.12´de merkez üssü Marmara Denizi Erdek açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.1 kilometre olarak derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve Bursa ile ilçelerinde hissedildi. Yılın son saatlerinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere can kaybı ve yaralanan olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken derinliğini ise 12.4 kilometre olarak saptadı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER



