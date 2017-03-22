Son dakika… Marmaray seferleri durduruldu

Marmaray seferleri yüksek gerilim hatlarındaki teknik bir arıza nedeniyle durduruldu. Saat 07:45'ten beri seferler yapılamıyor.

Yüksek gerilim hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Marmaray’da seferlerin yapılamadığı öğrenildi. Arıza nedeniyle Yenikapı Marmaray istasyonu önünde vatandaşların beklediği görüldü.

Seferlerin yapılamadığını ifade eden bir başka vatandaş ise, ”İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bu tarz problemler nadir yaşanıyordu. Bir arıza var ki seferler yapılamıyor. Arıza olduğunu ve beklememiz gerektiğini söylediler. Bekliyoruz şu an için'' şeklinde konuştu. Marmaray istasyonları yolcu girişlerine kapatılırken arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.