Son dakika… Mersin’de polise bombalı saldırı

Mersin'de bu sabah polise yapılan bombalı saldırıda 2 polis yaralandı.

Mersin'de bu sabah polise yapılan bombalı saldırıda 2 polis yaralandı.

Saldırı saat 07.30 sıralarında mMerkez Mezitli İlçesi Tece Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta görevli ekip aracına başka bir araçta bulunan bir kişi patlayıcı atarak kaçtı. Henüz cinsi tespit edilemeyen bombalı saldırıda yaralanan 2 polis memuru Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, saldıgınlarını tespit ederek yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakülkesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polis memurları Olcay Solak ile Hayrullah Poyraz, tedavi altına alındı. Yapılan ilk kontrollerde yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı.

EL YAPIMI PATLAYICI OLDUĞU SANILIYOR

Kavşakta bekleyen ekip aracına düzenlenen bombalı saldırı sonrası, alarma geçen Mersin Emniyeti, saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyonlar başlattı. Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Şubesi ekiplerinin yaptığı araştırma yaparken, il belirlemelerde El Yapımı Patlayıcı (EYP) kullanıldığı tahmin ediliyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de İHA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının kontrol noktasındaki asayiş ekibine yönelik yapıldığını söyledi. Saldırının el yapımı patlayıcı ile olduğunu belirten Şahne, 2 polisin yaralandığını dile getirdi. Polislerin durumunun iyi olduğunu, hastanede tedavi altına alındıklarını vurgulayan Şahne, şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattıklarını dile getirdi. (DHA/İHA)