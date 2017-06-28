Son dakika… Meteoroloji’den kavurucu açıklama: Afrika sıcakları geliyor

Meteoroloji raporuna göre, Kuzey Afrika üzerinden yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Cuma gününden itibaren yurdumuzun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği önümüzdeki hafta başında ise mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine göre sıcaklığı 6 ila 10 derece yükseltecek dalga nedeniyle, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için de uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporu şu şekilde: “Ramazan ayı boyunca ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve zaman zaman normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Ramazan ayının son günleri artmaya başlamış Bayram’da ise hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 3 – 6 derece üzerinde seyretmiş ve sıcak hava halen etkili olmaya devam etmektedir.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN KUZEY AFRİKA ÜZERİNDEN YENİ BİR SICAK HAVA DALGASI

Yapılan son analiz ve tahminlere göre 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdumuzun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 6 – 10 derece üzerinde gerçekleşeceği ve bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği beklenmektedir.

BAZI İL MERKEZLERİMİZDE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

Bu hafta sonu bazı il merkezlerimizde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, Bursa ve Malatya’da 40′ İstanbul’da 37, İzmir ve Adana´da 41, Samsun, Trabzon ve Erzurum’da 32, Balıkesir, Edirne ve Antalya’da 42, Diyarbakır’da 43, Manisa’da 44, Şanlıurfa ve Aydın’da 45 derece olması beklenmektedir.

SICAK HAVA DALGASININ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINDA MEVSİM NORMALLERİNE DÜŞECEK

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında pazartesi günü batı bölgelerimizde, Salı günü iç ve hafta ortasında Çarşamba günü ise Doğu bölgelerimizde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir.

YAŞLILAR, ÇOCUKLAR VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.”

(DHA)