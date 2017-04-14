Son dakika… MHP’den açıklama geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Genel başkan verdiği sözden dönmez. Danışmanlar görevden alınsın talebi yok.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün akşam katıldığı NTV – Star Tv ortak canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe’nin bir yazısındaki eyalet sistemiyle ilgili sözlerine sert tepki göstermiş ve “Öyle bir açıklamayı yapan insanlar ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hedefini sabote ediyorlar veya bir iç pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar bunlar. Bunları zaman gösterecek. Eyalet sistemini getireceğiz diye bir danışman cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor ve cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor kabulleniyor ise o zaman 2 gün içinde eyalet sistemine karşı olan üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir?” demişti.

“VERDİĞİ SÖZDEN DÖNMEZ”

Bahçeli'nin bu sözleri deyim yerindeyse gündeme bomba gibi düştü. Özellikle sosyal medyada “Bahçeli ‘hayır'a göz mü kırpıyor?” sorularına neden oldu. Tartışmalara ilişkin MHP’den de açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada “Genel başkan verdiği sözden dönmez. Danışmanlar görevden alınsın talebi yok” dedi.

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‘EVET İÇİN TÜM GAYRETİ GÖSTERİRKEN…’

CNN Türk canlı yayınında konuşan Yalçın “Öncelikle Ülkücü hareketin hassasiyetini bir defa daha hatırlatmak istedi. Bu tarz açıklamaların sürece zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu. Yoksa referandumdan evet çıkması noktasında çabaları boşa çıkaracak bir çıkış değildi. 2 aydır MHP elindeki tüm gayreti gösterirken insanlarımızın ‘neden evet deme hususunu izah ederken’ bir danışmanın böyle açıklama yapmmasını eleştirdi. Kararımızın değişkenliği yönünde herhangi bir laf sarf etmedi” diye konuştu.

Bahçeli’nin ‘eyalet çıkışının’ ülkücü camiada çatlaklar oluşturabileceğine yönelik eleştirilere ise Yalçın “Bunu zaten kaşıyan çevreler var. Özellikle bizim partimiz üzerinde ‘hayır’ verilmesi konusunda anamuhalefet başta olmak üzere manipülasyona giren çevreler var. MHP çok net olarak ifade ediyorum. Başlangıçtan itibaren yeni anayasa için garanti olmuştur. Nasıl sahada çalışmıssa aynı noktada durduğunu ifade etmiştir” dedi.

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DANIŞMANIN GÖREVDEN ALINIP ALINMAYACAĞINA YÖNELİK

MHP’li Yalçın, Bahçeli’nin canlı yayında sarf ettiği “Ben olsaydım görevden alırdım” şeklindeki yorumuna ilişkin soruya ise “Sayın genel başkanının ikazı sonrasında gerek Cumhurbaşkanı gerek Başbakan kafalanda soru işareti kalmaması konusunda net açıklamada bulunmuşlardır. Uygun bir gelişmedir. 18 maddede eyaleti getiren veya çağrıştıran bir madde ve yaklaşım da yok. Olsaydı MHP zaten bunun içinde ve tarafı olmazdı. Bundan sonrası içinde böyle sir tepki yok. Anayasa 123. maddesi çok açık ve net. Sayın cumhurbaşkanı kararname ile böyle bir düzenleme yapamaz. Bizim aldığımız intiba çok net ve rahat tartışmaya meydan vermeyecek şekilde bir evet oyunun çıkacağı yönünde biz bu öngörü üzerinde duruyoruz” yorumunda bulundu.