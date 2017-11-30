Son dakika… Özgür Özel açıklama yapıyor. CHP, Man Adası belgelerini ne yapacak?

CHP'den Man Adası Belgeleri ile ilgili yeni hamle. Özgür Özel, TBMM'de konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulması halinde belgeleri komisyona, kurulması kabul edilmezse basına vereceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyerek, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, söz konusu belgelerin araştırlması için bir komisyonu kurulması için Meclis’e öneride bulunduklarını açıkladı.

Özgür Özel şunları söyledi:

“AKP yeni bir oyun yapmaz da bugün Meclis çalışırsa belgeler araştırılsın, komisyon kurulsun önerimiz görüşülecek. Komisyon kurulursa Man Adası Belgeleri’ni derhal Meclis’te grubu bulunan 4 partiye ulaştıracağız. Kurulmazsa hiç kimse merak etmesin, belgeler bizim elimizde kalmayacak. Bu belgeleri en geç hafta sonu Parti Sözcümüz Bülent Tezcan, düzenleyeceği bir basın toplantısı ile basın mensuplarına verecek.”