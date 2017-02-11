Son dakika… Referandum tarihi açıklandı

YSK Başkanı Sadi Güven referandum tarihini açıkladı. Türkiye 64 gün sonra yani 16 Nisan'da sandık başına gidiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından YSK’da referandum tarihine ilişkin toplantı yapıldı. YSK binasındaki toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, referandum tarihini açıklayan Sadi Güven, “TBMM Genel Kurulu’nca kabul edilen 6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin 11.022017 tarihli 29976 Sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halk Oyuna Sunulması Hakkındaki Kanun’un 2’nci maddesinde, ‘Anayasa değişikliğinin halk oylaması ilgili anayasa değişikliği kanunun Resmi Gazete’de yayımını takip eden 60’ıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır’ hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm çerçevesinde anayasa değişikliği halk oylamasının 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir” diye konuştu.

YURT İÇİ SEÇMEN SAYISI 55 MİLYON 336 BİN 960, YURT DIŞI SEÇMEN SAYISI 2 MİLYON 929 BİN 389

Anayasa değişikliği referandumunda, yurt içinde ve yurt dışında oy kullanacak seçmenlerle ilgili bilgileri paylaşan YSK Başkanı Güven, şöyle devam etti: “Bugün itibariyle yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 55 milyon 336 bin 960. Yurt içinde kurulacak sandık sayısı yaklaşık 164 bin. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 2 milyon 929 bin 389’dur. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere halk oylamasında 57 ülke, 119 temsilcilikte ve 32 gümrük kapısında kurulacak sandıklarda oy kullandırılması planlanmaktadır. Bu seçimde yurt dışı seçmen kütüğü tek seçim çevresi olarak oluşturulmuştur. Böylece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde kurulan sandıklarda veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir”

TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMLERİ 27 MART-9 NİSAN TARİHLERİNDE

Anayasa değişikliği referandumunun yurt dışındaki temsilciliklerde hangi tarihlerde yapılacağını da duyuran YSK Başkanı Güven, “Yurt dışında kurulan temsilciliklerde oy verme işlemleri 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında, gümrük kapılarında ise 27 Mart-16 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır. Halk oylamasında beyaz renk üzerine ‘Evet’, kahverengi üzerine ‘Hayır’ ibareleri bulunan iki ayrı renkte birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Seçmenler tercih mührünü kullanarak, oy verme işlemini gerçekleştirecektir” dedi.

SEÇİM TAKVİMİ 16 ŞUBAT’TAN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLANACAK

Seçmen listelerinin 18 Şubat’ta askıya çıkarılıp, 26 Şubat’ta askından indirileceğini bildiren Güven, “Seçim takvimi 16 Şubat tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri, 18 Şubat Cumartesi günü askıya çıkarılacak, 26 Şubat Pazar günü askıdan indirilecektir. Kayıtlarında yanlışlık, eksiklik, nüfus alan bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim adresini değiştiren veya seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanlar nüfustan alacakları adres değişikliği uygunluğu belgesiyle İlçe Seçim Kurulu’na başvuracak. İlçe uygun görürse nüfus müdürlüğünde tescil edilmiş adresi, karar üzerine seçmen kütüğüne işlenecektir” diye konuştu.

SANDIK KURULLARINA 10 PARTİ ÜYE VEREBİLECEK

YSK Başkanı Güven, seçimde sandık kurullarına üye verebilecek siyasi partileri ise şöyle sıraladı: “Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi”