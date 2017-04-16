Son dakika: Referandumda saat kaça kadar, nasıl ve nerede oy kullanacağım? İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Ülkenin geleceği için sen de bugün sandığa git, oyunu kullan... Peki oy kullanırken neler yapılmalı? Nerede oy kullanacağım? Hangi durumlarda oyum geçersiz kabul edilir? YSK, bugün yapılacak anayasa ve sistem değişikliği halk oylamasında, oy kullanırken, dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bir duyuru yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimini yapıyor. Milyonlarca vatandaş, bundan sonra nasıl yönetilmek istediğine karar verecek… Peki bu önemli halk oylamasında nelere dikkat edilmeli?

İşte referanduma dair kafalardaki soru işaretlerinin cevabı:

YSK'nın duyurusunda, oy verme işlemi sırasında yapılabilecek ve bu nedenle geçersiz sayılacak olası senaryolar görseller desteğiyle anlatıldı. Oy kullanma işleminde yapılması gerekenler, şöyle sıralandı:

“Oyunuzu Kullanırken Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister.

ÖNEMLİ: Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana ‘TERCİH' mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun.

Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın”

‘KİMLİK KARTI' UYARISI

Öte yandan T.C. kimlik numaralı kimlik kartlarının unutulmaması konusunda da uyarıda bulunularak, şöyle denildi: “Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır”

“SADECE KAYITLI OLDUĞUNUZ SANDIKLARDA OY KULLANABİLİRSİNİZ”

YSK tarafından yayımlanan duyuruya göre, Türkiye'nin doğusunda yer alan bazı illerde oy kullanma işlemi, saat 16.00 itibariye sona erecek.

Seçmenler; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 saatleri arasında; diğer illerde ise 08.00-17.00 saatlerinde sandık başına gidecek.

Seçmenlerin yalnızca kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabileceği belirtilirken, “Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınız, adresinize gönderilen seçmen bilgi kağıdında yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa; Seçmen Portalı, e-Devlet kapısı veya Mobil Uygulamadan kendinizin ve sizinle aynı hanede oturan yakınlarınızın oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz” denildi.

SANDIK GÖREVLİLERİ ENGELLİ SEÇMENLERE OY KULLANMA SIRASINDA YARDIM EDEMEYECEK

YSK'nın duyurusuna göre, görme engelliler; felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelli açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen, birden fazla engelli seçmene yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek. İsteyen görme engelli seçmen, yanlarında getirdikleri “Oy Pusulası Şablonu” aracılığıyla oylarını kullanabilecek.

Nerede oy kullanacağım? Oy kullanma saatlerine dikkat!

Oy kullanacağını yeri öğrenebileceğiniz “Seçmen sorgulama” sayfasına aşağıdaki linkten direkt olarak erişebilirsiniz.

YSK SANDIK SORGULAMA

Oy kullanacak vatandaşlar hem e-devletten hem de YSK’nın resmi sitesinden T.C Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilecek.

Oy Verme Saatleri :

Saat 07.00 – 16.00 arası : Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Saat 08.00 – 17.00 arası : Yukarıdaki illerin dışında kalan diğer iller

Nasıl oy kullanacağım? İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

T.C. Kimlik Numaralı Kimliğinizi Unutmayınız!

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Oyunuzu Kullanırken Bunları Yapmanız Yasak!

Sandık kurulu görevlisi kimliğinizi alarak seçmen listesinde isminizi bulur ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü size vererek kabinde oyunuzu kullanmanızı ister. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.

Nasıl Oy Kullanacağım?

Mührü, tercih ettiğiniz alanın dışına taşırmayın. Birden fazla alana mühür basmayın. Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz alana “TERCİH” mührünü basın ve mührün kurumasını bekleyin. Mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde oy pusulasını katlayıp zarfa koyun. Zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

Engelli Seçmenler Nasıl Oy Kullanacak?

Görme engelliler; felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelli açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelli seçmene yardım edemez.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez oy kullanma sırasında yardım edemez.

İsteyen görme engelli seçmen, yanlarında getirdikleri “Oy Pusulası Şablonu” aracılığı ile oylarını kullanabilirler.