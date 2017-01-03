Son dakika… Reina saldırganı flaş bombası kullanmış

Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen alçak saldırıda eylemi gerçekleştiren teröristin izine ulaşmaya çalışan İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) olayla ilgili yeni bulgulara ulaştı. Polisin yaptığı araştırmalarda, saldırganın 2 taksi değiştirerek olay yerine geldiği belirlendi. Kapı girişinde ve içeride katliam yapan saldırganın, çıkarken taksiye bindiği ve Kuruçeşme'de indiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin bindiği taksi sürücülerinin ifadesine başvurdu. Teröristin, saldırı sonrasında bindiği taksinin sürücüsünün cep telefonunu kullandığı belirlendi. Şüphelinin aradığı numaradan yola çıkan polis, araştırmaları genişletti. Orta Asya kökenli saldırganın görüştüğü kişinin irtibatları belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla, aralarında Orta Asya kökenli kişilerinde bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstihbarat birimleri, saldırganın profilini de belirlendi. Teröristin, IŞİD saflarında eğitim aldığı iddia edildi. Bu tip saldırılar için özellikle eğitildiği üzerinde duruldu. Emniyette ifade veren bir garsonunun söyledikleri, şüphelinin askeri birliklerin kullandığı malzemelerle katliam yaptığını ortaya koydu. Garsonun ifadesine göre, saldırgan şarjör değiştirirken güçlü ışık oluşturacak “flaşör” benzeri bir malzeme kullanıyordu. Bu güçlü ışık, herkesin panikleyerek yerinde kalmasına sebep oluyordu. Uzmanlar, bu malzemenin, özel askeri birliklerce kullanılan “flaşör bombası” olabileceği üzerinde duruyor.
İstihbarat birimleri, saldırganın profilini de belirlendi. Teröristin, IŞİD saflarında eğitim aldığı iddia edildi. Bu tip saldırılar için özellikle eğitildiği değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.