Son dakika… Reina saldırganı flaş bombası kullanmış

İstanbul Reina’da meydana gelen 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Teröristin bindiği taksinin sürücüsünün telefonuyla konuştuğu ve şüphelilerin bu görüşme üzerine tespit edildiği öne sürüldü. Öte yandan saldırganın, askeri birliklerin kullandığı "flaşör" benzeri malzemeler kullandığı iddia edildi.

İstanbul Reina’da meydana gelen 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. Teröristin bindiği taksinin sürücüsünün telefonuyla konuştuğu ve şüphelilerin bu görüşme üzerine tespit edildiği öne sürüldü. Öte yandan saldırganın, askeri birliklerin kullandığı "flaşör" benzeri malzemeler kullandığı iddia edildi.

Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen alçak saldırıda eylemi gerçekleştiren teröristin izine ulaşmaya çalışan İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) olayla ilgili yeni bulgulara ulaştı. Polisin yaptığı araştırmalarda, saldırganın 2 taksi değiştirerek olay yerine geldiği belirlendi. Kapı girişinde ve içeride katliam yapan saldırganın, çıkarken taksiye bindiği ve Kuruçeşme'de indiği tespit edildi.

TAKSİCİNİN TELEFONU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin bindiği taksi sürücülerinin ifadesine başvurdu. Teröristin, saldırı sonrasında bindiği taksinin sürücüsünün cep telefonunu kullandığı belirlendi. Şüphelinin aradığı numaradan yola çıkan polis, araştırmaları genişletti. Orta Asya kökenli saldırganın görüştüğü kişinin irtibatları belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla, aralarında Orta Asya kökenli kişilerinde bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

FLAŞÖR BOMBASI

İstihbarat birimleri, saldırganın profilini de belirlendi. Teröristin, IŞİD saflarında eğitim aldığı iddia edildi. Bu tip saldırılar için özellikle eğitildiği üzerinde duruldu. Emniyette ifade veren bir garsonunun söyledikleri, şüphelinin askeri birliklerin kullandığı malzemelerle katliam yaptığını ortaya koydu. Garsonun ifadesine göre, saldırgan şarjör değiştirirken güçlü ışık oluşturacak “flaşör” benzeri bir malzeme kullanıyordu. Bu güçlü ışık, herkesin panikleyerek yerinde kalmasına sebep oluyordu. Uzmanlar, bu malzemenin, özel askeri birliklerce kullanılan “flaşör bombası” olabileceği üzerinde duruyor.

ÖZEL YETİŞTİRİLMİŞ!

İstihbarat birimleri, saldırganın profilini de belirlendi. Teröristin, IŞİD saflarında eğitim aldığı iddia edildi. Bu tip saldırılar için özellikle eğitildiği değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FLAŞ BOMBASI Flaş bombası (Flashbang veya stun grenade), atıldığın da çok yüksek miktarda ışıl ve 170 desibelden fazla ses çıkararak geçici körlük ve duyu kaybına yol açan bombadır. Amacı düşmanın duyularını geçici olarak etkisiz hale getirmektir. İlk olarak 1970'li yıllarda İngiliz SAT komandoları tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

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