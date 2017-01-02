Reina’yı kana bulayan saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında saldırganın bulunamadığı ifade edildi. Polis saldırganın en son görüntüsünü ajanslara servis ederek vatandaşların görüldüğü yerde ihbar edilmesini istedi.

Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında saldırganın bulunamadığı ifade edildi. Polis saldırganın en son görüntüsünü ajanslara servis ederek vatandaşların görüldüğü yerde ihbar edilmesini istedi.

Yılbaşı gecesi ünlü eğlence kulübü Reina basıp 39 kişiyi öldüren teröristin en net görüntüsü servis edildi.

POLİSLER ZEYTİNBURNU’NDA OPERASYON DÜZENLEDİ

Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyon kapsamında Reina’yı kana bulayan teröristi bulunamadığı kaydedildi.

BURSA VE YALOVA’DA TERÖRİST ALARMI

İstanbul Ortaköy’deki ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşı eğlencesini kana bulayan teröriste benzeyen bir kişinin Yalova’da deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiği ihbarı, polisi harekete geçirdi. Anonsla tüm ekiplere bildirilen 16 plakalı Kırmızı renkli Renault Megane araç her yerde aranıyor.

İLGİLİ HABER Reina'yı kana bulayan terörist böyle kaçmış

Reina’da 39 kişinin ölümü 65 kişinin yaralanması ile sonuçlanan katliamı gerçekleştiren teröristin yakalanması için Yalova ve Bursa’da da güvenlik önlemleri arttırıldı. Teröristin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan da ihbarlar gelmeye başladı. Yalova’da, bugün öğleden sonra teröriste benzeyen bir kişinin İstanbul’dan deniz otobüsünden yaya olarak indikten sonra otostop yaparak 16 plakalı kırmızı renkli Renault Megane marka bir otomobile bindiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Telsizden yapılan anonslarla plakası bildirilen aracın durdurularak inceleme yapılması istendi. Jandarma ve polis ekipleri şüphelinin bindiği iddia edilen 16 plakalı kırmızı renkli Renault Megane marka otomobilin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

Görüntülerde saldırganın bir gişe sorumlusu ile konuştuğu görülüyor. Güvenlik güçlerinin zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.