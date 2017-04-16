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Son dakika… Reuters: İstanbul’da sonuçlar protesto ediliyor

Reuters 'acil' koduyla geçtiği haberde, İstanbul'da çok sayıda kişinin tencere tavalarla anayasa referandumu sonuçlarını protesto ettiğini bildirdi. 

22:5116 Nisan 2017
Dünya

"Gel, gel, gel..." #HayırDiren paylaşan: Sozcu
Reuters 'acil' koduyla geçtiği haberde, İstanbul'da çok sayıda kişinin tencere tavalarla anayasa referandumu sonuçlarını protesto ettiğini bildirdi. 

YSK’nın son anda karar değiştirerek damgasız zarf ve pusulaları geçerli sayması sonrasında Anadolu Ajansı’nın yüzde 51.3 ile ‘evet’in kazandığını ilan etmesine ‘hayır’ oyu veren halk isyan etti.

İstanbul’da Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi ‘hayır’ oylarının açık ara farkla önde olduğu ilçelerde halk tencere tavalarla protesto gösterisi düzenliyor.

Sosyal medyaya kısa sürede çok sayıda protesto görüntüleri yüklendi.

Son güncelleme: 23:4516.04.2017
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