Son dakika… Rus çıkarma gemisi sıcak bölgeye iniyor

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' isimli çıkarma gemisi, savaşın sürdüğü Suriye'nin de bulunduğu sıcak bölge Akdeniz'e inmek üzere yol aldı.

Çanakkale Boğazı’na Marmara Denizi’nden bugün saat 09.30’da giriş yapan, Rus Donanması’nın Karadeniz filosuna bağlı 152 borda numaralı ‘Nikolai Filchenkov’ adlı genel çıkarma gemisi, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnunu döndükten sonra, saat 11.15’de, Çanakkale önlerine ulaştı. Sağanak yağmur altında boğazdan geçen geminin güvertesinde, can yelekli askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Rus Savaş gemisi, boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi’ne açılacak. Geminin, bugün sabaha karşı ABD’nin füzelerle vurmasıyla sıcak gelişmelerin yaşandığı Suriye’nin de bulunduğu Akdeniz’e doğru yol alacağı öğrenildi. (DHA)