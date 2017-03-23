Son dakika… Rusya’ya şehit tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, PYD/PKK bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rus Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edildiğini, Türkiye’nin rahatsızlığının ve tekrarlanması durumunda (örgüte) misliyle karşılık verileceğinin iletildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Rusya’daki PYD ofisi için “Oradaki ofisin kapatılması konusunda Rusya’dan adım atmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Müftüoğlu ayrıca, Rusya’nın ve diğer müttefiklerin Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı duyması gerektiğini ve Rus askerlerin YPG’lilerle çektirdiği fotoğrafların hoş olmadığını belirtti.
Müftüoğlu, Rakka operasyonuna ilişkin ise “YPG’nin dahil olmasının kabul edilemez” olduğunu bildirdi ve Türkiye’nin ABD öncülüğündeki koalisyonla Rakka operasyonu yürütmeye hazır olduğunu bir kez daha açıkladı.
Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, ABD’ye yapılacak uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlamasına ilişkin de konuştu. Sözcü, “İstanbul Atatürk Havalimanının ve Türk Hava Yollarının bu kapsam dışında tutulması için girişimlerimiz devam etmektedir. Bu girişimlerimiz sadece ABD makamları nezdinde değil, benzer uygulamaya geçeceğini ifade eden İngiltere makamları nezdinde de yürütülmektedir” dedi.