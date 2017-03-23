Son dakika… Rusya’ya şehit tepkisi

Dün Hatay'da Suriye sınırındaki bir karakolda bir askerin şehit olması sonrası Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı bugün Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Maslahatgüzara "Bir daha o bölgeden (Afrin/PYD bölgesi) ateş açılması durumunda (örgüte) misliyle karşılık verilecektir" dendiği öğrenildi.

Dün Hatay'da Suriye sınırındaki bir karakolda bir askerin şehit olması sonrası Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı bugün Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Maslahatgüzara "Bir daha o bölgeden (Afrin/PYD bölgesi) ateş açılması durumunda (örgüte) misliyle karşılık verilecektir" dendiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı, PYD/PKK bölgesinden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rus Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edildiğini, Türkiye’nin rahatsızlığının ve tekrarlanması durumunda (örgüte) misliyle karşılık verileceğinin iletildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Rusya’daki PYD ofisi için “Oradaki ofisin kapatılması konusunda Rusya’dan adım atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF İÇİN DE TEPKİ

Müftüoğlu ayrıca, Rusya’nın ve diğer müttefiklerin Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı duyması gerektiğini ve Rus askerlerin YPG’lilerle çektirdiği fotoğrafların hoş olmadığını belirtti.

RAKKA TEPKİSİ

Müftüoğlu, Rakka operasyonuna ilişkin ise “YPG’nin dahil olmasının kabul edilemez” olduğunu bildirdi ve Türkiye’nin ABD öncülüğündeki koalisyonla Rakka operasyonu yürütmeye hazır olduğunu bir kez daha açıkladı.

UÇUŞLARDAKİ CİHAZ KISITLAMASINA İLİŞKİN

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, ABD’ye yapılacak uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlamasına ilişkin de konuştu. Sözcü, “İstanbul Atatürk Havalimanının ve Türk Hava Yollarının bu kapsam dışında tutulması için girişimlerimiz devam etmektedir. Bu girişimlerimiz sadece ABD makamları nezdinde değil, benzer uygulamaya geçeceğini ifade eden İngiltere makamları nezdinde de yürütülmektedir” dedi.