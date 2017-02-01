Son dakika… Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı yaşımını yitirdi

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı intihar girişiminin ardından kaldırıldığı hastanede, 16 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

İntihar girişiminde bulunduğu 14 Ocak’tan beri hastanede tedavi altında tutulan eski milli futbolcu ve MHP milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı hayatını kaybetti. Hülya Sancaklı’nın intihar girişiminden önce “Duygum, Mertim beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim” yazılı bir not bıraktığı öğrenilmişti.

İL BAŞKANI DUYURDU

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü, sosyal medya hesabından şunları yazdı: “MHP Kocaeli Milletvekili ve MYK üyemiz sayın Saffet SANCAKLI’nın eşi Hülya SANCAKLI hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz .Cennet mekanı olsun…Bilgilendirme yapılacaktır.”

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hülya Sancaklı’nın hayatını kaybettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, “14 Ocak 2017 tarihinde ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemizde ameliyata alınan Sayın Hülya Sancaklı'nın tedavisi, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde devam etmiştir. Ameliyat sonrası devam eden kritik süreç, hastanemiz Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edilmiştir. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Sayın Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle 01.02.2017 tarihi saat 07.35'te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi

SANCAKLI ACI HABERİ ALIR ALMAZ İSTANBUL’A GELMİŞTİ

İntihar girişiminin yaşandığı saatlerde Saffet Sancak’lı TBMM’deki yeni anayasa taslağı görüşmelerinde bulunuyordu.

Sancaklı acı haberin ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın uçağıyla apar topar İstanbul’a gelmişti.