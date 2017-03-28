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Son dakika… Sakarya’da yangın faciası!

Adapazarı'nda Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın çıkarken 3 çocuk yanarak öldü.
13:3328 Mart 2017
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Son dakika… Sakarya’da yangın faciası!
Adapazarı'nda Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın çıkarken 3 çocuk yanarak öldü.

Yangın bu sabah, Adapazarı Göktepe Mahallesi’nde Afgan ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi ve bitişiğindeki boş ahırı sardı. Çevre sakinleri yangına müdahale ederken, itfaiyeden yardım istendi. Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre evde bulunan küçük yaştaki 3 çocuk yanarak öldü. Ailenin, kapıyı çocukların üzerine kilitleyip evden ayrılmasından yaklaşık 2 saat sonra yangının çıktığı öğrenildi. Evde incelemeler devam ediyor. (DHA)

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Son güncelleme: 14:3928.03.2017
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