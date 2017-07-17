Son dakika… Samsun’da sanayi sitesinde patlama! Şehri kara dumanlar kapladı

Samsun'da sabah saatlerinde sanayi bölgesinde büyük bir patlama sesi geldi. Patlama sonrası üç iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı. Olayda birisi ağır 11 kişi yaralandı.

Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi İlkadım Bulvarı üzerinde bulunan bir dondurma imalathanesinde saat 09.50’de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölge savaş alanına dönerken, patlamanın ardından yangın çıktı.

Alevler çevredeki iş yerlerine sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yangını söndürmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri seferber olurken, 112 Acil Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Yetkililer, yangında kimyasal maddenin yandığı ve insan sağılığı için zararlı olduğu gerekçesiyle görevliler ve vatandaşları uyardı. Görevlilerin maske takması sağlanırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangının saat 11.00 itibariyle kontrol altına alındığı bildirildi.