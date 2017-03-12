Son dakika: Sınır dışı edilen Bakan Kaya’nın gözaltına alınma görüntüleri

Hollanda tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilerek Almanya'ya gönderilmek üzere sınır dışı edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya bir son dakika açıklaması yaptı. Ayrıca, Bakan Kaya'nın sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınırken ki görüntüleri de ortaya çıktı.

Hollanda tarafından 'istenmeyen kişi' ilan edilerek Almanya'ya gönderilmek üzere sınır dışı edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya bir son dakika açıklaması yaptı. Ayrıca, Bakan Kaya'nın sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınırken ki görüntüleri de ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Rotterdam Başkonsololuğu önünde bekleyişinin ardından ‘istenmeyen adam’ ilan edilerek sınır dışı edilmek üzere işte böyle gözaltına alındı. Bakan Sayan’ın sınır dışı edilmesi için bölgeye yüzü maskeli özel polislerin geldiği görüldü.

BAKAN KAYA’DAN AÇIKLAMA

Polis konvoyu eşliğinde Hollanda’dan sınır dışı edilen Bakan Kaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı; “Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez. Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya’ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum”