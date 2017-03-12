Son dakika: Sınır dışı edilen Bakan Kaya’nın gözaltına alınma görüntüleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Rotterdam Başkonsololuğu önünde bekleyişinin ardından ‘istenmeyen adam’ ilan edilerek sınır dışı edilmek üzere işte böyle gözaltına alındı. Bakan Sayan’ın sınır dışı edilmesi için bölgeye yüzü maskeli özel polislerin geldiği görüldü.
BAKAN KAYA’DAN AÇIKLAMA
Polis konvoyu eşliğinde Hollanda’dan sınır dışı edilen Bakan Kaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı; “Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez. Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya’ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum”