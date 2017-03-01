Sırrı Sakık görevden alındı

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, bugün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı Belediyesi Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Görevden alınan Sakık, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, bugün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı Belediyesi Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Görevden alınan Sakık, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Üç yıl önce yerel seçimde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Sırrı Sakık’ın yaptığı açıklamalarla ilgili çeşitli soruşturmalar açılımştı. Sırrı Sakık, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde HDP’nin Doğubayazıt’ta düzenlediği ‘Büyük İnsanlık Mitingi’ndeki konuşmasında ‘Türk milletini aşağılamak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından geçen kasım ayında Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Halen il dışında olduğu belirtilen Sırrı Sakık’ın görevden alındığının açıklanmasıyla birlikte Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ağrı Belediyesi’ne gitti. Belediyenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan polislerin arama yaptığı belirtildi.

Ağrı Belediye Meclisi’nde 17 DBP’li üyeden Ömer Polat, Fehim Çetinkaya, Gülsüm Demir, Kutbettin Tosun, Murat Aydemir ve Burhan Taşdemir geçen ay İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınmıştı. Ağrı Belediye Meclisi’nde Ak Parti’den de 14 üye bulunuyor.

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın görevden alınmasının ardından kayyum olarak atanan Ağrı Valisi Musa Işın’ın bu göreve de başlaması bekleniyor.

SAKIK: AĞRI’YI TÜRKİYE’NİN EN HUZURLU KENTİ YAPTIK

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlandı. Ağrı’yı Türkiye’nin en huzurlu kenti yaptıklarını savunan Sakık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kamuoyuna: Üç yıldır yürütmüş olduğum Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden bugün itibariyle alındım. Halkımızın bize bu sorumluluğu verdiği günden bu güne arkadaşlarımla birlikte hayata geçirdiğimiz her proje ve her hizmetle, Ağrı’yı Türkiye’nin en huzurlu kenti yaptık. Alnımız açık, vicdanımız rahat. 2 Mart 1994’te yani tam 23 yıl önce parlamentodan alınıp demokratik siyasetin dışına itilmiştik ve bugün tarih tüm günahlarıyla tekerrür etti. Fakat, bedeli ne olursa olsun, bu topraklarda bir gün barışı muhakkak inşa edeceğiz.

Ağrı’da bu süre zarfında birlikte çalıştığım tüm belediye emekçilerine, tüm arkadaşlarıma çok teşekker ediyorum. Hoşçakalın.”