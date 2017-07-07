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Son dakika… Tarihi Kıbrıs görüşmesi bitti! İşte şoke eden sonuç!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs müzakereleri için "Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır" dedi.

08:047 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika… Tarihi Kıbrıs görüşmesi bitti! İşte şoke eden sonuç!
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs müzakereleri için "Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı’nın herhangi bir sonuca varılmadan sona erdiğini açıkladı. Antonio Guterres, “Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır ve konferans bu uzun süreli soruna bir çözüm getiremeden kapanmıştır” dedi. Guterres, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki toplumun liderlerlerine teşekkürlerini ve takdirlerini iletip, adanın kuzeyindeki ve güneyindeki tüm Kıbrıslılar için en iyi dileklerini sunduğunu belirtti. Aynı zamanda garantör ülkeler ve AB’ye derin minnetlerini de sunan Guterres, iki tarafın pozisyonlarını yakınlaştırmak için her türlü çabayı gösteren BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide başkanlığındaki BM ekibine de takdirlerini sundu. (DHA)

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