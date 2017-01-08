Son dakika… THY’de tüm iç hat seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bugünkü iç hat seferlerinin tamamını iptal etti.

Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı’ndan bugün saat 17.00′ ye kadar yapacağı iç hat seferlerinin tamamını iptal etti. Dış hatlarda iptal edilen sefer sayısı ise 471 olarak açıklandı. Seferleri iptal olan yolcular, biletlerini değiştirmek için Atatürk Havalimanı’nda THY bilet satış ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan 628, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 5 olmak üzere iç ve dış hatlarda toplam 633 seferini iptal ettiği öğrenildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekiplerinin gece ve sabah saatlerinde yaptığı apron ve pist temizleme çalışmalarının ardından seferler gecikmeli olarak gerçekleştirilmeye başlandı.

EKŞİ, YOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Gece boyunca DHMİ ve ekiplerimizin yoğun çalışması ile Atatürk Havalimanı’ndan seferler 08.00 lokal itibariyle peyderpey yapılmaya başlanılacaktır. Dün İstanbul’a gelecek 74 uçağımız aşırı kar yağışı sebebiyle 12 ayrı havalimanına divert etmiş olup, 10 bin 271 yolcumuz otellere alınmıştır. Seferlerimizdeki iptaller sebebi ile 5 bin yolcumuz İstanbul’da otellere alınmıştır. İhtiyacı olan yolcularımıza 4 bin battaniye, çocuk bezi, mama ve süt verilmiştir. Gayretimize rağmen üzdüğümüz yolculardan özür dileriz” dedi.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Trabzon’dan geldiğini ve Almanya’ya gidecek uçağının iptal olduğunu söyleyen Hanife Azman, “Uçağımız dün Trabzon’dan geldi. İnişte herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Oradan uçuş olabiliyorsa neden buradan yurt dışına uçuş yok anlamıyorum. 15.30’da yapılacak olan seferimizin iptal olduğunu öğrendik. Yarın çocuğumun okulu ve eşimin işi var. Mutlaka bir çare bulmalıyızö dedi.

KUYRUKTA BEKLİYORLAR

4 saatten beri bilet satış kuyruğunda beklediğini belirten Regaip Bay ise şunları söyledi: “Uçabileceğimizi zannetmiyorum çünkü tabelalarda hep iptal yazıyor. Ben Almanya’da yaşıyorum. Çalıştığım firmayı arayıp bugün gelemeyeceğimi söyleyeceğim ve burada bekleyeceğim ödedi. Yolculardan Sebahattin Yıldırım ise, “Dün 12.40’da uçağımız vardı ama kaçırdık. İnternete baktığımızda bir şey göremedik ve havalimanına geldik. Burada seferlerin iptal olduğunu gördük. Biletimizi yenilemek için saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Gitmemiz de çok zor” diye konuştu.