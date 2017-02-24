Son dakika… TSK: El Bab kontrol altına alındı

TSK, 24 Şubat itibarıyla El Bab şehir merkezinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab şehir merkezinde bugün itibarıyla kontrol sağlandı.

İKİ ŞEHİT DAHA…

Genelkurmay’dan bu öğle saatlerinde gelen acı haberde ise, “Fırat Kalkanı harekatı kapsamında 24 Şubat 2017 tarihinde saat 12.00 sularında El Bab'ın hemen güneyindeki Tarif yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP'nin patlaması sonucu EYP/Mayın keşfi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır” denilmişti.