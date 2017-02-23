Son dakika… TSK’dan flaş YPG açıklaması

TSK, PKK/PYD/YPG'nin "Suriye'de bir Kürt devleti kurma emelleri doğrultusunda" saldırılarına hız verdiğini, son olarak Azez'de bir köye saldırdığını ve saldırıda ikisi çocuk, üçü kadın olmak üzere beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TSK, PKK/PYD/YPG'nin "Suriye'de bir Kürt devleti kurma emelleri doğrultusunda" saldırılarına hız verdiğini, son olarak Azez'de bir köye saldırdığını ve saldırıda ikisi çocuk, üçü kadın olmak üzere beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab'a yönelik operasyonlar başarıyla devam ettiğine dikkat çekerek şehrin kontrolü önemli oranda ÖSO kuvvetlerinin eline geçtiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bir yandan IŞİD terör örgütünü yok etmek için gayret sarf ederken diğer taraftan da kanlı terör örgütü PYD/PKK ile mücadelesini aralıksız olarak sürdürdüğü vurgulandı.

PYD/PKK terör örgütünün; Suriye'de demografik yapıyı dikkate almaksızın kaotik ortamdan istifade ile bölgede ‘oldu bittilerle mümkün olduğunca fazla toprak kazanımı sağlamak istediği’ ifade edilerek bu hain emellerine ulaşmak için de ne sivil insanların yaşamları ne insan hakları ne de uluslararası hukuk kurallarını dikkate almadıkları kaydedildi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden bölge insanının yaşam haklarına tecavüz ettikleri vurgulandı.

“AZEZ’DE BİR KÖYÜ VURDULAR”

Açıklamalada ‘buna örnek teşkil eden’ birçok olaydan bir tanesinin de 21 Şubat 2017 tarihinde saat 17.00 sularında Azez'in güneydoğusundaki Cibrin köyünde meydana geldiği belirtildi. TSK, PYD/PKK mensubu teröristlerce havan atışlarıyla Cibrin köyüne yönelik saldırıda; ikisi çocuk, üçü kadın olmak üzere beş kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (İHA)