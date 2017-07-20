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Son dakika haberi… Tuğrul Türkeş koltuğuna ‘tek cümle’ ile veda etti

Yeni açıklanan kabinede liste dışı kalan Başbakan Yardımcı Tuğrul Türkeş görevini Recep Akdağ'a devretti. Devir-teslim töreninde Akdağ'ın "Bundan sonra da burada yapacağımız işler açısından da sizin desteğinizi talep ediyorum" sözlerine Türkeş sadece "Elimizden ne gelirse" diye karşılık verdi.

15:5120 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika haberi… Tuğrul Türkeş koltuğuna ‘tek cümle’ ile veda etti
Yeni açıklanan kabinede liste dışı kalan Başbakan Yardımcı Tuğrul Türkeş görevini Recep Akdağ'a devretti. Devir-teslim töreninde Akdağ'ın "Bundan sonra da burada yapacağımız işler açısından da sizin desteğinizi talep ediyorum" sözlerine Türkeş sadece "Elimizden ne gelirse" diye karşılık verdi.

Tuğrul Türkeş, dün kabinede yapılan değişiklik üzerine Başbakan Yardımcılığı görevini Recep Akdağ’a devretti. Devir teslim töreninde konuşan Recep Akdağ, “AK Parti gemisinin içinde yolumuza devam ediyoruz. Hareket malumunuz göreceli bir kavram, nesneler birbirine göre hareket etmiş oluyor. Biz, bu geminin içerisinde AK Parti bayrağı altında yerlerimiz, pozisyonlarımız değişiyor ama hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Bu gemi bir hizmet gemisi. Allah’a şükürler olsun ki büyük Türk milletine hizmet etme fırsatını bize nasip etti. Sizinle aynı kabinede çalışmış olmak da mutluluğumu ifade etmek isterim. Aslında Bakanlar Kurulu bir mektep, burada çok şey öğreniyorsunuz. İnşallah hep beraber hizmete devam edeceğiz. Bundan sonra da burada yapacağımız işler açısından da sizin desteğinizi talep ediyorum” dedi.

FOTO:İHA - Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, koltuğunu Recep Akdağ'a devretti.

FOTO:İHA – Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, koltuğunu Recep Akdağ’a devretti.

“ELİMİZDEN NE GELİRSE..”

Akdağ’ın yürütülecek işler konusunda Türkeş’ten talepte bulunması üzerine Türkeş, “Elimizden ne gelirse” cevabını verdi.

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Son güncelleme: 15:5820.07.2017
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