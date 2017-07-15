Son dakika… Ünlü futbolcuya FETÖ gözaltısı

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'deki sözleşmesi feshedilen tecrübeli milli futbolcu Bekir İrtegün, yurt dışına çıkmak için gittiği Atatürk Havalimanı'nda FETÖ soruşturması kapsamında pasaportunda bulunan 'tahdit' yüzünden, gözaltına alındı. İrtegün burada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesi önceki gün sürpriz bir şekilde feshedilen Bekir İrtegün, FETÖ soruşturması sebebiyle Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Yurt dışına çıkmak için havalimanına giden İrtegün’ün pasaportunda “tahdit” olduğu öğrenildi.

Uluslararası yolculuklara engel olan “tahdit” kaydının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında uygulandığı öğrenildi. İrtegün’ün adının havalimanlarına gönderilen ‘genel listede’ bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan milli futbolcu gözaltına alındıktan ve sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.