YGS giriş yerleri açıklandı! 2017 YGS sınava giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?

ÖSYM'den üniversite adaylarının beklediği duyuru geldi ve YGS giriş yerleri açıklandı! Öğrenciler YGS'ye gireceğiniz yeri öğrenmek için AİS direkt bağlantısı haberimizdedir. İşte YGS sınava giriş belgesi ve sınav yerleri ile ilgili detaylar...

ÖSYM'den üniversite adaylarının beklediği duyuru geldi ve YGS giriş yerleri açıklandı! Öğrenciler YGS'ye gireceğiniz yeri öğrenmek için AİS direkt bağlantısı haberimizdedir. İşte YGS sınava giriş belgesi ve sınav yerleri ile ilgili detaylar...

2017’de üniversite sınava gireceklerin beklediği açıklama geldi ve ÖSYM üniversite sınavının ilk ayağı olan YGS için sınava giriş yerleri sınava giriş belgelerini ayyımladı. Öğrencilerin sınava girebilmeleri iin üzerinde sınav giriş yerleri yazılı olan sınava giriş belgesinin çıktısını alıp sınava yanlarında getirmeleri gerekiyor. Sınava giriş belgelerinin yayımlandığı AİS’e aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

YGS SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM’NİN SİTESİNDE YAVAŞLIK

Öğrenciler ÖSYM’nin sitesinde AİS yani Aday İşletim Sistemi bölümünden sınav agiriş belgesini almaya çalışıyorlar ama sitede yoğunluktan kaynaklı bir yavaşlama söz konusu.

ÖSYM’NİN YGS DUYURUSU

AİS’te 2017 ÖSYS başlığına tıklayıp sisteme giriş yaparak Sınava giriş belgenizi görebilir ve sıava giriş belgesi dökümü alabilirsiniz. İşte ÖSYM’nin ÖSYS 2017 duyurusu!

“12 Mart 2017 tarihinde saat 10.00'da uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmalarısınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

DİKKAT! Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

BUNLARI SINAVA GETİRİLMEK YASAK

ÖSYM, YGS 2017’ye girecek üniversite adaylarını sınava girişte yanlarında bulundurmaları yasak şeylere karşı uyarıyor. ÖSYM’nin “Kurallar” belgesine göre sınavda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, şeker ÖSYM tarafından temin

edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında her türlü araç, gereç, içecek ve yiyeceğin sınava getirilmesi yasak. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında

bulundurmaları da zorunlu.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNİN ÇIKTISININ ALINMASI

AİS’e girdiğinizde sayfada sınava giriş belgesinin dökümünü 2017 ÖSYS başlığından alınıyor. Söz konusu başlığa tıkladığınızda burada ufak bir pencere açılacak. Bu pencerede ise sisteme giriş ekranına gitmek için “Sınava giriş bilgilerini gör”e tıklamanız gerekiyor.

AİS’er giriş ekranında sisteme giriş için ilgili alanlara T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Şifrenizi anımsamıyosanız aynı sayfada şifre alanının altındaki “Şifremi Unuttum” bağlantısına tıklayıp açılan sayfadaki yönergeleri takip edecerek yeni bir şifre alabilirsiniz.

