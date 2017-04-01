Son dakika… YSK temsilcisinden Frankfurt açıklaması

YSK'daki CHP temsilcisi Yakupoğlu: Bir seçmenin ikinci oy kullanma girişimi nedeniyle tutanak tutulmuş, hepsi bundan ibarettir. Oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde sürüyor.

YSK'daki CHP temsilcisi Yakupoğlu: Bir seçmenin ikinci oy kullanma girişimi nedeniyle tutanak tutulmuş, hepsi bundan ibarettir. Oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde sürüyor.

Dün sabah Almanya’nın Frankfurt kentindeki Türkiye Konsolosluğunda mükerrer oy skandalı yaşanmış, Nizamettin Uyanık isimli 66 yaşındaki bir seçmenin birer dakika arayla, kentteki iki ayrı sandıkta oy kullanmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Frankfurt’ta yaşanan olay için YSK’daki CHP temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan açıklama geldi.

‘SORUN YOK OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR’

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Yakupoğlu “YSK’da Frankfurt’daki oy verme işlemini durdurma gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca yurt dışı ilçe seçim kurulunun da böyle bir kararı yok. YSK seçmen kütüğü Genel Müdürü ile Dışiişleri Bakanlığının ilgili müdürleri ile de bu konuları konuştuk. Onlar da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylediler. Bir seçmenin ikinci oy kullanma girişimi nedeniyle tutanak tutulmuş, hepsi bundan ibarettir. Oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde sürüyor” dedi.