Son dakika… YSK’nın yapısı değişiyor

AKP, YSK ile ilgili değişiklik teklifini bugün Meclis'e sunacak.

Teklifte YSK üyelerinin diğer kurumlarla bağlantısının kesilmesine ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklife göre YSK üyesi sadece YSK üyesi olarak görev yapabilecek. Danıştay’dan ya da Sayıştay’dan gelen bir üyenin bu kurumlarla ilişkisi kesilecek.

Teklifteki bir diğer düzenlemenin 16 Nisan referandumunda tartışma yaratan mühürlü-mühürsüz oylarla ilgili olması bekleniyor. Oyların nasıl geçerli olacağına yönelik net ifadelerin teklifte yer alması öngörülüyor.