Son depremler: Adıyaman 5.8’lik depremle sallandı!

Son depremler hangileri? Adıyaman'da gerçekleşen depremin merkez üssü neresi? İşte Boğaziçi Üniversitesi son deprem verileri ve büyüklükleri...

Son depremler hangileri, Adıyaman’da gerçekleşen depremin büyüklüğü ne? Saat 14:07’de gerçekleşen Adıyaman depreminin merkez üssü Samsat olarak belirlendi. Deprem 10 km derinlikte meydana geldi ve çevre illerden hissedildi. Türkiye’de yaşanan mevcut depremlerin en son verilerini aşağıdaki son depremler linkine tıklayarak edinebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2017 DEPREMLERLE GELDİ

Son aylarda özellikle Ege bölgesinin kuzeyinde yaşanan depremler sürekli gündeme gelmekteydi. Çanakkale’de gerçekleşen deprem fırtınası Ayvacık ilçesinde birçok vatandaşın evsiz kalmasına neden olmuştu.