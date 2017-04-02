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Son depremler: Ege’yi etkileyen depremin merkez üssü neresi?

Ege pazar sabahına depremle uyandı, saat 08:32'de Manisa'da yaşanan deprem nerelerden hissedildi? Manisa'da yaşanan depremin büyüklüğü ne? Türkiye'de yaşanan son depremler hangileri?
08:502 Nisan 2017
Gündem
Son depremler: Ege’yi etkileyen depremin merkez üssü neresi?
Ege pazar sabahına depremle uyandı, saat 08:32'de Manisa'da yaşanan deprem nerelerden hissedildi? Manisa'da yaşanan depremin büyüklüğü ne? Türkiye'de yaşanan son depremler hangileri?

Manisa güne depremle uyandı, Ege’nin birçok şehrinden deprem hissedildi. Depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü merak eden vatandaşlar internete akın etti. Kandilli rasathanesinin verdiği verilere göre bu sabah 08:32’de yaşanan depremin merkez üssü Manisa Merkez, 9.5 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4.3. Deprem tüm Ege bölgesinde hissedilirken bazı bölgelerde paniğe yol açtı.

SON DEPREMLER HANGİLERİ?

Türkiye’de ve çevre ülkelerin Türkiye sınırına yakın bölgelerinde yaşanan en son depremleri aşağıdaki link aracılığıyla görebilirsiniz.

Son depremler için tıklayın

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