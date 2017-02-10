Son KHK AKP’yi de karıştırdı

330 akademisyenin de ihraç edildiği son OHAL KHK'sı, AKP'yi de karıştırdı. AKP’nin Grup Yönetim Kurulu toplantısında da gündeme gelen ihraçlar için Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu konuda çok eleştiri olduğunu, listenin yeniden değerlendirilmek üzere YÖK’e gönderileceğini, yanlışların düzeltileceğini söyledi.

330 akademisyenin de ihraç edildiği son OHAL KHK'sı, AKP'yi de karıştırdı. AKP’nin Grup Yönetim Kurulu toplantısında da gündeme gelen ihraçlar için Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bu konuda çok eleştiri olduğunu, listenin yeniden değerlendirilmek üzere YÖK’e gönderileceğini, yanlışların düzeltileceğini söyledi.

AKP Grup Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısının büyük bölümünü ne FETÖ ne de diğer terör örgütleriyle hiçbir ilgisi olmayan akademisyenlerin üniversitelerden atılması oluşturdu. Konu AKP milletvekilleri tarafından gündeme getirildi. Toplantıda söz alan üyeler, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye akademisyenlerle ilgili listeyi kimin hazırladığını sordular. Listede adı geçen çok sayıda akademisyeni yakından tanıdıklarını, herhangi bir örgütle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını belirttiler. Bu isimlerin bazılarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler.

“YÖK BAŞKANI’NA ULAŞAMIYORUZ”

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; üyeler, “Bu yapılan AK Parti'ye tersinden operasyondur. AK Parti'nin sosyolojisine aykırıdır. Geçmişte bize yapıldığını iddia ettiğimiz konuların aynısı şimdi başkalarına yapılıyor” dediler. Bazı üyeler, “Dün YÖK Başkanı'nı aradık, gerekçelerini sormak için telefonlarımıza bile çıkmadı” diye tepki gösterdiler.

AKP Grup Yönetim Kurulu toplantısının büyük bölümünü bu tartışma aldı. Nurettin Canikli, bunun üzerine listenin YÖK tarafından hazırlandığını, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ve bunları düzeltme yoluna gittiklerini ifade etti. Canikli, son kararname ile gündeme gelen eleştirilerin de değerlendirileceğini ve listenin YÖK tarafından yeniden değerlendirilmesinin isteneceğini söyledi.