Son referandum anket sonucuna göre ‘hayır’ oyları yüzde 56,4’e yükseldi

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir İl Başkanlığı’nda, ''Son genel seçimdeki Türkiye seçim sonuçlarıyla, İzmir’de birebir örtüşen 12 sandık üzerinde gerçekleştirilen, 1825 konut ve 3000 kişi ile yüz yüze yapılan anket sonucunu açıkladı. Sonuçlara göre; Türkiye geneli oy oranı %56.4 Hayır, %43.6 Evet olarak görülüyor.

Referanduma saatler kala neredeyse tüm anket şirketleri tahminlerini açıkladı. Günlerdir devam eden ‘Evet-Hayır’ kampanyalarında sona yaklaşılırken araştırma şirketlerinin tahminlerine göre ‘Hayır’ oyları önde gidiyor. Oylar arasında farkın ise ilk kez bir ankette bu kadar yüksek olduğu görüldü.

YANILMA PAYI YOK DENECEK KADAR AZ OLAN BİR ANKET

Bayır, ‘'CHP Parti eğitmenlerimizin üniversitelerden aldığı destekle, yaptığı bilimsel araştırmalara göre, Kasım 2015 seçiminde Türkiye geneli sonucunu yansıtan 13 sandık üzerinde çalışma gerçekleştirdiler. 15 parti eğitmeni ve 10 gönüllü kadın 25 gün boyunca, 4681 seçmenle birebir anket yaptı. Bu sonuç son milletvekili seçiminde Türkiye genelini birebir yansıtan sandık sonuçları olmaları açısında önemli. Pazar gecesi Türkiye genelindeki sonuçlar, parti eğitmenlerimizin yüz yüze gerçekleştirdiği sonuçla aynı olması durumunda, Parti eğitmenlerimiz pazartesi günü yeni bir anket firması kurarsa şaşırmayın. Yanılma payı yok denecek kadar az olacak bir anket. Anketler partimizin yüksek oranda oy aldığı yerlerde değil; Karabağlar, Buca, Bayraklı, Konak, Kemalpaşa ilçelerinde ve Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yapıldı. 2 il, 13 ilçeyi kapsayan bir araştırma. İzmir'in içinde Anadolu'yu temsil eden sandıklar bunlar. Kararsız olanların çok büyük bir kısmı devlet memuru. Karasızların büyük oranı hayır oranı verecektir. Bu çalışmada, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''

SONUÇTAN MEMNUNUZ

İzmir Bölge Koordinatörü Tülay Bayır, anket çalışmasını önce telefonla görüşerek yapmayı düşündüklerini ancak daha sonra, partimizin insan gücünden faydalanarak yüz yüze görüşme tekniğini uygulayarak daha sağlıklı bir sonuç alacaklarının doğru olduğu kanısına vararak bire bir görüşme tekniğini uyguladıklarını belirterek şunları söyledi. ‘'Biz bu çalışmayı, parti adına yapmadık. Parti adına yapsaydık sonucun yanlı olacağını biliyorduk. İnsanların üzerindeki baskıyı biliyorduk. Bu yüzden bir sivil toplum örgütü adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Soruları profesyonel bir anket firması hazırladı. İlk defa bir anket çalışması gerçekleştirdiğimiz için heyecanlandık. Zaman zaman ümitsizliğe kapıldık. Ne olursa olsun bu sandıklardan çıkacak sonucun Türkiye genelinde de aynı sonucu vereceğini düşündüğümüz için sonuna kadar devam ettik. Sonuçtan memnunuz.''

CHP'NİN YAPTIĞI BİR ANKET DEĞİL

CHP İl Koordinatörü Abdullah Aydemir anketten çıkan sonuçları görsel olarak açıklayarak değerlendirdiği konuşmasında, ‘'Bu CHP'nin yaptığı bir anket değil. Biz sadece partimizin öz gücünü kullanarak sadece lojistik destek sağladık. 13 sandık, demografik açıdan bakıldığında Türkiye özelliğini yansıtan yerler. ‘Partili cumhurbaşkanlığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde hangi partiye oy verdiniz? Bu hafta sonu seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Referandumda hangi oyu vereceksiniz? Evde bulunan diğer seçmenlerin tercihi de sizinle aynı mı?' sorularından oluşan profesyonel olarak hazırlanmış 6 adet soru sorduk. Anketlerimizin, 2015 seçimlerine benzer olduğunu gördük. Buna göre, %42.4 Hayır, %32.8 Evet, Kararsız %22.4, Cevap yok %1, Oy kullanmayacaklarını belirtenler ise %1.3 oranı çıktı. Kararsızlar dağıtılınca % 56.4 Hayır, %43.6 Evet oranı karşımıza çıktı. Anayasa maddeleri ile ilgili halk bilgi sahibi olunca, Hayır oyunun ciddi bir şekilde artış gösterdiğini gözlemledik.'' Şeklinde konuştu.