Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar | Son dakika haberleri

İktidara yakın kamuoyu araştırma şirketi ANAR’ın son seçim anketleri CHP ve AKP’nin oylarının üçer puan azaldığını, MHP’nin baraj altına düştüğünü ortaya koydu.

Milliyet yazarı Serpil Çevikcan bugünkü yazısında ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ile yaptığı görüşmeyi yazdı. Ankette, AKP'nin, 1 Kasım 2015 seçiminden 3 puan geride, yüzde 46-47 seviyesinde olduğu sonucu çıkmış. Aynı seçimde yüzde 11.9 oy alan MHP yüzde 7'ye, yüzde 25 oy alan CHP yüzde 22'ye gerilemiş durumda.

İYİ PARTİ FAKTÖRÜ

Çevikcan’a konuşan Uslu, kayıpların ağırlıklı olarak İYİ Parti'ye gittiğini söyledi ancak rakam vermedi. Kararsızların oranı ise sandığa gitmeyen yüzde 10 hesaplandığında yüzde 15 dolaylarında.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Uslu, Çevikcan'ın Ankara kulislerindeki erken seçim söylentilerine ilişkin görüşünün sorulması üzerine şöyle dedi: “Yerel seçimde daha az oy alınması muhalefeti cesaretlendirir, AK Parti seçmeninde de, ‘Oylar bu noktaya düştü' algısı oluşturabilir. Seçime bu algıyla girilmek istenmez. İkincisi; enflasyon, faiz, işsizlik çift hanelerde. Çarklar dönüyor ancak 2018'de bir ‘take off' (yükselme) gözükmüyor. Beklenmek istenmeyebilir.”

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