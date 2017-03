Soner Yalçın : Enis Berberoğlu’nun FETÖ imamı olduğunu sanmıyorum

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan Cumhuriyet Gazetesi eski Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada, Gazeteci - Yazar Soner Yalçın tanık olarak dinlendi.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan Cumhuriyet Gazetesi eski Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada, Gazeteci - Yazar Soner Yalçın tanık olarak dinlendi.

Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soner Yalçın, köşe yazısında Enis Berberoğlu için “FETÖ'cü” ifadesini kullanmadığını belirterek “Ben Berberoğlu'na, ‘Hürriyet ve CHP'deki FETÖ imamının kim olduğunu açıkla'diye soru sordum. ‘Berberoğlu FETÖ imamıdır' demedim, yazmadım, öyle olduğunu da sanmıyorum” diye konuştu.

SONER YALÇIN TANIK OLARAK DİNLENDİ

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladıkları gerekçesiyle yargılanan Cumhuriyet Gazetesi eski Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı davada, Gazeteci – Yazar Soner Yalçın tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duruşmaya katılma (müdahillik) talebini, iddia olunan suçların devlet aleyhine suçlar olması, Cumhurbaşkanının devletin başı ve temsilcisi sıfatının bulunması göz önüne alarak oy çokluğu ile kabul etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Enis Berberoğlu ve Erdem Gül katılırken, yurtdışında bulunan sanık Can Dündar duruşmaya gelmedi. Duruşmada, müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları ile katılan Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müşteşarlığı avukatları da hazır bulundu. Dosya hakkındaki kapalılık kararı nedeniyle duruşma basına kapalı olarak yapıldı.

“DÜNDAR'IN, GÜL'ÜN DEĞİL ÖRTÜLÜ OPERASYONU YAPANLARIN SORUNU”

Soner Yalçın gazetecilere yaptığı açıklamada “FETÖ, 1 ve 19 Ocak 2014'te MİT TIR'larına operasyon düzenlendi. Gerek 4 Mart 2014, gerekse 21 Mayıs 2014 tarihinde ‘Erdoğan'ı değil gerçeği savunmak' ve ‘Erdoğan'ın hali acıklı'makalelerimde FETÖ'nün tıpkı Mısır'daki Mursi davasında olduğu gibi Erdoğan'ı uluslararası ceza mahkemelerinde yargılatmak olduğunu belirttim” dedi.

2 Haziran 2015 tarihli ‘Ama'sız Fakat'sız gazetecilik' başlıklı makalesine dikkat çeken Soner Yalçın şöyle devam etti:

“O makalede dedim ki: Gazeteciliğin olmazsa olmaz kuralı herhangi bir menfaat grubuna bağlanmadan, gerçeği tüm çıplaklığıyla kamuoyuna sunmaktır. Haberin kimin menfaatine olduğu gazeteciyi ilgilendirmez. Gazeteciyi haberin sadece hakikat olması ilgilendirir. Haber kaynağının kirli olmasının gazetecilik etiği ile ilgisi yoktur. Can Dündar'ın yayımladığı haber gerçek mi, değil mi hepimizi bu ilgilendirmelidir. Bu haberi Cumhuriyet'e sızdıranların maksadı Erdoğan'ı yargılatmak olabilir. Ancak bu Can Dündar'ın, Erdem Gül'ün değil örtülü operasyonu yapanların sorunudur. AKP iktidarı Can Dündar ile Erdem Gül'e kızacağına, cemaate, FETÖ'ye yıllarca nasıl arka çıktığına yanmalıdır. Gazeteci hakikati yazdığı için yargılanmaz ödül alır.”

“BİZ BU TÜR ETİK TARTIŞMALARI HEP YAPARIZ”

Enis Berberoğlu ile ilgili 26 Mart 2015, 31 Ağustos 2016 ve 1 Eylül 2016 tarihinde kaleme aldığı makalelerinde mesleki ve ahlaki eleştiriler yönelttiğini söyleyen Soner Yalçın, şunları söyledi:

“Biz bu tür etik tartışmaları hep yaparız. Biraz da sert yaparız. Bu makaleler yargının, ceza mahkemesinin konusu olamaz. FETÖ ile ilişkiler konusunda nasıl iktidarı, muhalefeti, iktidar yandaşı gazetecileri eleştiriyorsam, Enis Berberoğlu'nu da eleştiriyorum. Bunun amacı basının özeleştiri yapmasını sağlamaktır.”

Sabah, Star, Akşam, Yeni Şafak gazetelerinin, HTS kayıtlarına göre MİT TIR'ları görüntülerini, Enis Berberoğlu'nun Can Dündar'a verdiğini gündeme getirdiğini belirten Soner Yalçın, “Ben sadece o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı Berberoğlu'nun neden basın toplantısı yapmayıp görüntüleri Can Dündar'a verdiği konusunda soru sordum” açıklamasında bulundu.

DURUŞMA 27 NİSAN’A BIRAKILDI

Yalçın’ın tanıklığının ardından söz verilen Enis Berberoğlu, kendisi hakkında FETÖ’cü olduğuna yönelik sözleri olduğu iddiasıyla Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’in dinlenmesini talep etti. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, sanıklara ek savunma hakkı verildiğini bildirerek duruşmayı 27 Nisan’a bıraktı.