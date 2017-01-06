Sosyal Medya Berat Albayrak’ın ‘yaz saati’ uygulaması sözlerine tepki gösterdi!

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın tartışma konusu olan yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak söylediği "Halkın yüzde 80’i 90’ı olumlu buldu." sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın tartışma konusu olan yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak söylediği "Halkın yüzde 80’i 90’ı olumlu buldu." sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tartıştığı ‘yaz saati' uygulamasını değerlendirdi. tartışılan yaz saati uygulamasıyla ilgili “Gün erken aydınlanmıyor. İspanya Fransa bir çok Avrupa ülkesi hava kaçta aydınlanıyor biliyor musunuz? 8'de 8 buçukta. Saat aralığı değil. Gün ışığından faydalanma oranı. Batı illerini kapsıyor bu. Halkın yüzde 80'i 90'ı olumlu buldu. Yaz saatini. “ diyen Bakan Albayrak'a sosyal medyada tepki yağdı.

İşte sosyal medya tepkileri…

toplum nezlinde az da olsa eleştiri varmış çok olumlu yorum varmış kim olumlu yorum yapıyor Berat Albayrak bey bi topluma bakın isterseniz — Muhalefet (@dedimoldu_) 6 Ocak 2017

Berat Albayrak “Halkın yüzde 80-90'ı yaz saatini olumlu buldu” demiş hangi 90 çok merak ediyorum ? Zaten bunun yarısı vekillerdir.. — Demet Aktaş (@demetaktas8) 6 Ocak 2017

Berat demiş %80–90 saat uygulamasından memnun, evet millet fazla elektrik parası ödemeyi seviyor, manyağız çünkü biz!! — Eco Meco (@EcoMeco3) 6 Ocak 2017