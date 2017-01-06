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Sosyal Medya Berat Albayrak’ın ‘yaz saati’ uygulaması sözlerine tepki gösterdi!

Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın tartışma konusu olan yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak söylediği "Halkın yüzde 80’i 90’ı olumlu buldu." sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.
19:066 Ocak 2017
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Sosyal Medya Berat Albayrak’ın ‘yaz saati’ uygulaması sözlerine tepki gösterdi!
Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın tartışma konusu olan yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak söylediği "Halkın yüzde 80’i 90’ı olumlu buldu." sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tartıştığı ‘yaz saati' uygulamasını değerlendirdi. tartışılan yaz saati uygulamasıyla ilgili “Gün erken aydınlanmıyor. İspanya Fransa bir çok Avrupa ülkesi hava kaçta aydınlanıyor biliyor musunuz? 8'de 8 buçukta. Saat aralığı değil. Gün ışığından faydalanma oranı. Batı illerini kapsıyor bu. Halkın yüzde 80'i 90'ı olumlu buldu. Yaz saatini. “ diyen Bakan Albayrak'a sosyal medyada tepki yağdı.

İşte sosyal medya tepkileri…

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