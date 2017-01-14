Sosyal medya CHP’li ve AKP’li vekillerin ‘ev farkı’nı konuşuyor!

Anayasa görüşmelerinde yaralanan AKP'li vekil Fatih Şahin'e ziyarete Erdoğan geldi. Şahin'in evi saray gibi. Yine Anayasa görüşmelerinde yaralanan CHP'li vekil Niyazi Nefi Kara'yı da Deniz Baykal ve Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Sosyal medyada her iki ziyarette öne çıkan nokta vekillerin 'ev farkı' oldu.

Anayasa görüşmelerinde yaralanan AKP'li vekil Fatih Şahin'e ziyarete Erdoğan geldi. Şahin'in evi saray gibi. Yine Anayasa görüşmelerinde yaralanan CHP'li vekil Niyazi Nefi Kara'yı da Deniz Baykal ve Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Sosyal medyada her iki ziyarette öne çıkan nokta vekillerin 'ev farkı' oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda Anaya görüşmelerinde yaşanan kavganın ardından yaralanan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’yı evinde ziyaret etti.

Ziyarette CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na CHP’nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile İlhan Kesici ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin’i evinde ziyaret etti.

Erdoğan ziyarette Şahin’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ancak sosyal medya bu iki ziyarette bambaşka bir konuya takıldı. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’nın evinin sade olmasına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in evinin lüks olmasını ise eleştirdi.

İşte o ziyaretlerde dikkat çeken fark…

AKP’li Fatih Şahin’in evi



CHP’li Niyazi Nefi Kara’nın evi:



