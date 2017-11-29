Sosyal medya Devlet Bahçeli’nin bu sözlerini konuşuyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 14 Haziran 2016 yılında Meclis'teki grup toplantısında söylediği sözler Zarrab davasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 17-25 Aralık kumpasının bir FETÖ oyu olduğunun da altını çizen Bahçeli, "Şu sıralar ABD'ye gitmeyin, pek görünmeyin. Sular durulsun, ortalık yatışsın, başınızı kumdan çıkarmayın. Sık sık ABD'ye giderseniz İranlı kaçakçı (Reza Zarrab'ı kastediyor) adınızı verirse Okyanus ötesinde yandaş hakim ve savcı da bulamazsınız. İnat etmeyin 17-25 Aralık'ın dumanının okyanus ötesinde tüttüğünü dünya görüyor" demişti. İşte Bahçeli'nin o sözleri...

Bahçeli’nin geçtiğimiz yıl grup toplantısında Reza Zarrab’ı kastederek söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Video kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.