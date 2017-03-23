Sosyal medya ekranlarda ‘Hayır’ kampanyalarına yer verilmemesine ateş püskürdü!

Sosyal medya kullanıcıları televizyon ekranlarında referandumla ilgili ‘Hayır’ kampanyalarına yer verilmemesine tepki gösterdi. Demokrasi İçin Birlik’in yayınladığı rapora göre; 17 ulusal kanalın yayınları incelendi. Yapılan incelemede Cumhurbaşkanlığı’na toplam 169 saat, AKP’ye 301 saat süre ayrılırken referandum için ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan CHP’ye ise 45.5 saat süre verildi.
Sosyal medyada kullanıcılar ise televizyon ekranlarında yaşanan bu adaletsizliğe ateş püskürdü.
İşte gelen tepkiler…
bizim reklamlara harcayacak “milyonlarca” liramız yok ama#Hayır diyecek “milyonlarca” insanımız var. #EkrandaHayırYok pic.twitter.com/dGqI7Hvasc
— august #HAYIR (@azyazarozyazar) 23 Mart 2017
#EkrandaHayırYok belki ekranlarda yer bulamıyoruz ama görecekleri heryerdeyiz pic.twitter.com/KAMf5zHHvz
— Hamit Çiçek (@hmtcicek) 23 Mart 2017
Trt demokratik yayın konusunda dünyaya ders veriyor!#EkrandaHayırYok #GüzelBirGeleceğeEvet pic.twitter.com/S29r1a1Cju
— Sinan Avseren (@SMavseren) 23 Mart 2017
Ekranlarınızın ayarlarıyla oynamayın…
Çünkü birileri yeterince oynamış zaten.
Buyrun rakamlar:#EkrandaHayırYok pic.twitter.com/Q1Ap0Khqi4
— Beyoglu Hayır (@HAYIRBeyoglu) 23 Mart 2017
Tek sese hayır, hep birlikte hayırla kazanacağız. #EkrandaHayırYok pic.twitter.com/cRewkMiag9
— Hayir Besiktas (@HayirBesiktas) 23 Mart 2017
#EkrandaHayırYok medya başkanlık gelmeden böyleyse,varın bi de geldiğinde düşünün! Kuzey koreye bile rahmet okutmamak için Hayır! pic.twitter.com/K0Miaiv2Rc
— Bir Chapul (@demetzel) 23 Mart 2017