Sosyal medya ekranlarda ‘Hayır’ kampanyalarına yer verilmemesine ateş püskürdü!

Sosyal medya kullanıcıları televizyonlarda sıkça 'Evet' propagandalarına yer verirken 'Hayır' propagandalarına yer verilmemesine tepki gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları televizyon ekranlarında referandumla ilgili ‘Hayır’ kampanyalarına yer verilmemesine tepki gösterdi. Demokrasi İçin Birlik’in yayınladığı rapora göre; 17 ulusal kanalın yayınları incelendi. Yapılan incelemede Cumhurbaşkanlığı’na toplam 169 saat, AKP’ye 301 saat süre ayrılırken referandum için ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan CHP’ye ise 45.5 saat süre verildi.

Sosyal medyada kullanıcılar ise televizyon ekranlarında yaşanan bu adaletsizliğe ateş püskürdü.

İşte gelen tepkiler…

#EkrandaHayırYok belki ekranlarda yer bulamıyoruz ama görecekleri heryerdeyiz pic.twitter.com/KAMf5zHHvz — Hamit Çiçek (@hmtcicek) 23 Mart 2017

Ekranlarınızın ayarlarıyla oynamayın… Çünkü birileri yeterince oynamış zaten. Buyrun rakamlar:#EkrandaHayırYok pic.twitter.com/Q1Ap0Khqi4 — Beyoglu Hayır (@HAYIRBeyoglu) 23 Mart 2017

Tek sese hayır, hep birlikte hayırla kazanacağız. #EkrandaHayırYok pic.twitter.com/cRewkMiag9 — Hayir Besiktas (@HayirBesiktas) 23 Mart 2017