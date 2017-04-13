Sosyal medya hesabını kapattı!

Sosyal medyada yaptığı iğrenç paylaşımlarıyla skandala imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Ömer A, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü’nde gece amiri olarak çalışan Ömer A.’ın, dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinde yaptığı iğrenç paylaşımlar yüzünden büyük tepkiler gelmeye başladı.

Gelen tepkiler üzerine belediyede amirlik yapan Ömer A. facebook paylaşımını sildi. Paylaşım silinmeden önceki yorumlar da en az paylaşım kadar tepki topladı.

Vatandaşlar bu kişinin hesabına girip tepkilerini sürdürmek isterken facebook hesaplarına ulaşılamadığı görüldü.

Ömer A.’ın yoğun tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattığı anlaşıldı.

16 Nisan’da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak ‘evet'çilere helaldir” demişti

İLGİLİ HABER İBB yöneticisinden ahlaksız paylaşım

Skandal paylaşımın ardından Ömer Akbayrak’ın açığa alındığı, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. İBB’den yapılan yazılı açıklamada, “İBB Memuru Ömer A. Facebook paylaşımı nedeniyle açığa alınarak hakkında soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.